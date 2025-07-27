Uzak Şehir'in 2.sezon 1.bölümünün yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. Kanal D’nin ilk sezonuyla ekranlara damga vuran fenomen dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran'da 28. bölümü ile sezon finaline girdi. Ardından Uzak Şehir'in 2.sezonu büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, Uzak Şehir'in 2. sezon 1.bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehir'in ilk sezonu izleyiciler tarafından çok sevildi. Yapımını AyNa Yapım’ın üstlendiği Uzak Şehir 2. sezon tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki, Uzak Şehir'in 2. sezon 1.bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR'İN 2. SEZON 1.BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uzak Şehir'in 2.sezon 1.bölümünün 8 Eylül ya da 15 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacağı tahmin edilmektedir. Şu an için Uzak Şehir'in 2.sezon 1.bölümünün yayın tarihi hakkında yapım tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Uzak Şehir'in sezon finalinde Kaya’nın Nadim’le beraber geçirdiği kaza herkesi derinden etkiledi. Sadakat yeniden evlat acısıyla karşı karşıya kaldı.

Demir, babasına yapılanların ardından raydan çıktı ve hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkar. İkili arasındaki düşmanlığı hiçbir zaman son bulmayacağı net bir şekilde anlaşılır. Öte yandan Nare ve Şahin, tüm engelleri aşarak nikah kıyar.

Cihan, Boran’ın katilini yakaladığını düşünse de, Alya’nın gördüğü kişi üzerine aslında yanıldığını fark eder. Hayatlarının tehdit altında olduğu için harekete geçen Cihan, bu kez Mine’den beklenmedik bir darbe alır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir radikal bir karar alır.