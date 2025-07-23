Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü yayınlanan 28.bölümüyle sezon finaline girmişti. Duygusal hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Uzak Şehir'in yeni sezonu merak konusu oldu. Gözler Uzak Şehir'in yeni sezonuna çevrilirken Uzak şehir yeni sezon ne zaman? sorusunun cevabı araştırılıyor.

Kanal D ekranlarında her Pazartesi günü 20.00'da yayınlanan Uzak Şehir, 2 Haziran'da 28.bölümüyle sezon finaline girdi.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir'de yeni sezon hazırlıklarına başlandı. Çekimleri Mardin'de gerçekleşirken, Uzak şehir yeni sezon ne zaman? sorusu yeniden gündeme geldi.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yapım ekibi tarafından yapılan ilk açıklamalara göre, Uzak Şehir'in yeni sezon ilk bölümü Eylül ayının ikinci haftasında izleyiciyle buluşacak. Kesin yayın tarihi şu an için belli değildir. Kısa süre kanal tarafından resmi olarak duyurulacak.

Edinilen bilgilere göre, dizinin yeni sezon çekimleri temmuz ayı başında başladı. Oyuncu kadrosunun çok fazla değişikliğe gidilmezken dizide bazı sürpriz isimlerin de yer alacağı tahmin ediliyor.

Uzak Şehir dizisine son olarak, Yunus Eski (Özkan), Anıl İlter (Doktor Uğur), Nursel Köse (Fikriye) veda etmişti.

UZAK ŞEHİR'İN 29.BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uzak Şehir'in 29. bölümü Eylül'ün ikinci haftası gibi yayınlanması bekleniyor. Ancak şu an için yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Uzak Şehir'in 29.bölümünde hikayenin daha da derinleşeceği, karakterlerin geçmişiyle yüzleşeceği ve beklenmedik gelişmelerin yaşanacaktır.

Uzak Şehir'in sezon finalinde son olarak Alya ile Cihan arasında buzlar erimeye başladı. Havalimanında Cihan'ın Alya'ya aşkını itiraf etmesi sezon finalini doruk noktasına taşıdı.

Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi henüz netleşmese de 2. sezonuyla büyük sürprizlerle geri dönmesi bekleniyor. Özellikle Alya ve Cihan arasındaki gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.