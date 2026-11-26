AÖF sınav giriş belgesi için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları yaklaşırken öğrenciler, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini öğrenmek için üniversitenin duyurularını takip ediyor.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvim doğrultusunda güz dönemi ara sınavları için hazırlıklar devam ediyor. AÖF sınav yerlerine ilişkin bilgilerin yer alacağı sınav giriş belgeleri, üniversitenin öğrenci otomasyon sistemi üzerinden erişime açılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlar öncesinde öğrencilerin hangi okul ve salonda sınava gireceklerini gösteren AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgelerin erişime açılmasının ardından öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon, sıra numarası ve sınav saati gibi bilgilere ulaşabilecek.

AÖF sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden alınabilecek. Öğrenciler, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak sınav işlemleri bölümünden fotoğraflı sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek ve çıktı alabilecek. Sınav günü öğrencilerin giriş belgelerinin yanı sıra geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekecek.

AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Güz dönemi ara sınavlarının 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği dikkate alındığında AÖF sınav yerlerinin birkaç gün içinde belli olması bekleniyor. Ancak üniversite tarafından belgelerin yayımlanacağı kesin tarihe ilişkin henüz ayrı bir duyuru yapılmadı.

Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından öğrencilerin sınava girecekleri binanın adresini önceden kontrol etmeleri öneriliyor. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin sınav saatinden bir saat önce ilgili sınav binasında hazır bulunmalarını istiyor.

AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

2026-2027 AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi ara sınavı: 5-6 Aralık 2026

Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2027

Bahar dönemi ara sınavı: 10-11 Nisan 2027

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2027

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