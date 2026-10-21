Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri yaklaşırken gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınav günü AÖL sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AÖL 1.Dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

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Açık Öğretim Ortaokulu 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 23 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Kayıt tarihinin son günü yaklaşırken 1.dönem sınavlarına ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. AÖL 1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da, 2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00’te yapılacak. Sınav hazırlıklarına başlayan adaylar, bir yandan da sınav giriş belgelerini kontrol ediyor. MEB, AÖL sınav giriş belgeleri için tarihi kılavuzda paylaştı.

AÖL 1.Dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi

AÖL 1.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar, 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

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