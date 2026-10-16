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AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman? (Açık Lise 1.dönem sınavları takvimi)

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AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman? (Açık Lise 1.dönem sınavları takvimi)
Başlık ResmiAÖL 1.Dönem sınavları ne zaman? (Açık Lise 1.dönem sınavları takvimi)

MEB, (Milli Eğitim Bakanlığı) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi belli oldu. Liseyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖL sınavlarını kayıt yenileme işlemlerini tamamlamasının ardından sınava katılabilecek. Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları aralık ayında yapılacak. Peki, AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı için geri sayım başladı. Sınav hazırlarını sürdüren adayların gündeminde sınav kuralları ve oturum saatleri yer alıyor. https://aol.meb.gov.tr/ adresinden yapılan açıklamada AÖL sınav tarihleri, saatleri ve oturum bilgileri paylaşılmıştı. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, saat kaçta?

AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman? (Açık Lise 1.dönem sınavları takvimi)
Başlık ResmiAÖL 1.Dönem sınavları ne zaman? (Açık Lise 1.dönem sınavları takvimi)

AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının tarihi şu şekilde;

Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da
Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00’te yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

02-16 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Sınav randevusu alıp e-Sınava girecek adaylar 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren,

Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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