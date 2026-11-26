Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Ara (Vize) Sınavı 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapıldı. Sınavdan alacakları puanı merak eden öğrenciler, sonuç duyurusuna kilitlendi. Peki, ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, ders başarı notlarını yüzde 30 oranında etkileyecek vize sonuçlarını bekliyor. Sınavların değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Peki, ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF 2026-2027 güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçen yıl ara sınav sonuçları 28 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı.

Ara sınav değerlendirmelerinde son durum! ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bu seneki ATA AÖF 2026 güz dönemi vize sonuçlarının 27 Kasım 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler sonuçlarına OBS, ÖYS, ATA AOF Hibrit ve ATA AOF OYS uygulamaları üzerinden ulaşabilecek.

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