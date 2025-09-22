Ara tatil ne zaman 2025? Tarihler netleşti
2025-2026 eğitim öğretim dönemi devam ediyor. Başta öğrenciler olmak üzere veli ve öğretmenler "Ara tatil ne zaman 2025?" sorusuna cevap arıyor. İşte, okullarda ara tatil tarihleri ve detaylı bilgiler...
Ara tatil tarihi, ailelerin ve öğrencilerin araştırdığı konular arasındadır. Yeni döneme başlayan öğrenciler, yılın ilk ara tatilini arama motorlarında sorgulatmaya başladı.
ARA TATİL NE ZAMAN 2025?
İlk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecektir. Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle beraber toplam 9 gün sürecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Ara tatiller hafta sonu tatiliyle birlikte yine 9 gün olacaktır.
2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)
20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)
21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü
2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ
26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)
27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)
28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)
29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)
30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü