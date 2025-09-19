Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okullarda ara tatil ne zaman? 2025-2026 ara tatil takvimi gündemde

Okullarda ara tatilin hangi tarihte başlayacağı öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Tatil hazırlığını şimdiden yapmak isteyenler, "Okullarda ara tatil ne zaman?" sorusuna cevap arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi.

Okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çaldı. Böylece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı resmen başladı. Bununla birlikte ara tatil tarihleri merak konusu oldu. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "Okullarda ara tatil ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı. 

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona eriyor. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Öte yandan, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak. 

2025-2026 ARA TATİL TAKVİMİ

2025-2026 Ara Tatil TakvimiTarihAçıklama
Birinci dönem ara tatili başlama10 Kasım 2025Öğrenciler için birinci ara tatil başlıyor.
Birinci dönem ara tatili bitiş14 Kasım 2025Birinci ara tatil sona eriyor.
İkinci dönem ara tatili16-20 Mart 2026İkinci dönem ara tatili yapılacak.
Yarıyıl tatili başlama19 Ocak 2026Öğrenciler için yarıyıl tatili başlıyor.
Yarıyıl tatili bitiş30 Ocak 2026Yarıyıl tatili sona eriyor.

