Araklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek?

Araklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek?

Araklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon&#039;da sular ne zaman gelecek?
"Trabzon'da sular ne zaman gelecek?" sorusu, bölgede yaşayan birçok vatandaşı sabah saatleri itibarıyla arama motorlarında sorgulatılıyor. Trabzon Su ve Kanalizasyon İşleri, bugün gerçekleşen su kesintisi hakkında da bilgilendirmede bulundu. İşte su kesintisine ilişkin tüm ayrıntılar...

TİSKİ, Trabzon'da su kesintisi hakkında detaylı bilgilendirme yapılmaya devam ediyor. Arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

Araklı başta olmak üzere bazı ilçe mahallelerde gerçekleşen su kesintisi için onarım süreci hakkında bilgi verildi. İşte, TİSKİ su kesintisine dair detaylar...

Araklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

ARAKLI SU KESİNTİSİ

8 Eylül 2025 Pazartesi günü ana şebeke arızası sebebiyle Araklı'da 10:30 - 14:00 arasında su kesintisi yaşanıyor. Belirtilen saat aralığı Araklı'nın Merkezi Mahallesi'nde geçerlidir.

 Sebebi: ANA ŞEBEKE ARIZASI Başlangıç: 2025-09-08 10:30:00.0 Bitiş: 2025-09-08 14:00:00.0
 Açıklama: Belirtilen mahallenin bir kısmına su verilemeyecektir.
 Etkilenen Bölgeler: ARAKLI / MERKEZ MAH. /

Araklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

TRABZON'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Trabzon'un Ortahisar ve Maçka ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. TİSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, listede belirtilen mahallelerin bir kısmına belli aralıklarla su verilmeyecektir.

 Sebebi: İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlangıç: 2025-09-08 13:30:00.0 Bitiş: 2025-09-08 17:00:00.0
 Açıklama: Belirtilen mahalleye su verilemeyecektir.
 Etkilenen Bölgeler: ORTAHİSAR / AKYAZI MAH. /
 Sebebi: ALTYAPI ÇALIŞMASI ELEKTRİK Başlangıç: 2025-09-08 10:00:00.0 Bitiş: 2025-09-08 18:00:00.0
 Açıklama: BELİRTİLEN MAHALLELERİN BİR KISMINA SU VERİLEMEYECEKTİR.
 Etkilenen Bölgeler: MAÇKA / ESİROĞLU MAH. / , MAÇKA / ÖĞÜTLÜ MAH. /
 Sebebi: ANA ŞEBEKE ARIZASI Başlangıç: 2025-09-08 10:00:00.0 Bitiş: 2025-09-08 13:00:00.0
 Açıklama: BELİRTİLEN MAHALLENİN BİR KISMINA SU VERİLEMEYECEKTİR.
 Etkilenen Bölgeler: ORTAHİSAR / KAVALA MAH. /

