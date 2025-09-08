Araklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek?

TİSKİ, Trabzon'da su kesintisi hakkında detaylı bilgilendirme yapılmaya devam ediyor. Arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

Araklı başta olmak üzere bazı ilçe mahallelerde gerçekleşen su kesintisi için onarım süreci hakkında bilgi verildi. İşte, TİSKİ su kesintisine dair detaylar...

8 Eylül 2025 Pazartesi günü ana şebeke arızası sebebiyle Araklı'da 10:30 - 14:00 arasında su kesintisi yaşanıyor. Belirtilen saat aralığı Araklı'nın Merkezi Mahallesi'nde geçerlidir.

Sebebi: ANA ŞEBEKE ARIZASI Başlangıç: 2025-09-08 10:30:00.0 Bitiş: 2025-09-08 14:00:00.0 Açıklama: Belirtilen mahallenin bir kısmına su verilemeyecektir. Etkilenen Bölgeler: ARAKLI / MERKEZ MAH. /

TRABZON'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Trabzon'un Ortahisar ve Maçka ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. TİSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, listede belirtilen mahallelerin bir kısmına belli aralıklarla su verilmeyecektir.

Sebebi: İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlangıç: 2025-09-08 13:30:00.0 Bitiş: 2025-09-08 17:00:00.0 Açıklama: Belirtilen mahalleye su verilemeyecektir. Etkilenen Bölgeler: ORTAHİSAR / AKYAZI MAH. /