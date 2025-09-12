Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldı
20. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar'ın bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 12 Eylül 2025 Cuma günü Kanal D'nin yayın akışında dizi yer alıyor.
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 718.bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizi, ekran macerasını sürdürecek.
Polisiye türündeki dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple "Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu" sorularına cevap aranıyor. 12 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı inceleniyor.
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 12 Eylül 2025 Kanal D yayın akışına bakıldığında Arka Sokaklar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek.
Özellikle Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz'ın 20.sezonda Arka Sokaklar'a yeniden geri dönmesi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Arka Sokaklar 718.bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak.
12 EYLÜL 2025 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Eşref Rüya
01:30 Uzaylı Tehdidi
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar