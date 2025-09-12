Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldı

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 718.bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizi, ekran macerasını sürdürecek.

Polisiye türündeki dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple "Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu" sorularına cevap aranıyor. 12 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı inceleniyor.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 12 Eylül 2025 Kanal D yayın akışına bakıldığında Arka Sokaklar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek.

Özellikle Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz'ın 20.sezonda Arka Sokaklar'a yeniden geri dönmesi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Arka Sokaklar 718.bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak.

12 EYLÜL 2025 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Eşref Rüya

01:30 Uzaylı Tehdidi

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar