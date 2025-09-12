Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldı

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldı

- Güncelleme:
Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar'ın bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 12 Eylül 2025 Cuma günü Kanal D'nin yayın akışında dizi yer alıyor.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 718.bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde  Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizi, ekran macerasını sürdürecek.

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldı - 1. Resim

Polisiye türündeki dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple "Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu" sorularına cevap aranıyor. 12 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı inceleniyor.

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldı - 2. Resim

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 

Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 12 Eylül 2025 Kanal D yayın akışına bakıldığında Arka Sokaklar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek.

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldı - 3. Resim

Özellikle Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz'ın 20.sezonda Arka Sokaklar'a yeniden geri dönmesi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Arka Sokaklar 718.bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak.

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldı - 4. Resim

12 EYLÜL 2025 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI 

00:00 Eşref Rüya

01:30 Uzaylı Tehdidi

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

