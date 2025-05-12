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Asansörlerde ayna olmasının asıl nedeni bambaşka! Psikolojik etkisi var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Asansörlerde ayna olmasının asıl nedeni bambaşka! Psikolojik etkisi var
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bindiğiniz bütün asansörleri düşünün. Hepsinde istisnasız ayna olduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni ise estetikten çok fazlasını amaçlıyor. Hem psikolojik hem de fiziksel ihtiyaçlara cevap veriyor.

Asansörlerdeki aynalar, çoğumuz için sıradan bir detay gibi görünse de aslında birden fazla kritik anlamı bulunuyor. Psikolojik ve fiziksel endişeler göz önünde bulundurularak aynaların önemli görevleri bulunuyor. 

ASANSÖRLERDE NEDEN AYNA VAR?

Asansörlerde aynalar, kabini ferah göstererek optik bir illüzyona neden olur. Asansör üreticilerinin de aynaları tercih etmesinin nedeni, apartman boşluğunda bir kutudaki yolculuk eden bizlerin sıkışmışlık hissini ortadan kaldırmaktır. 

Çünkü aynalar sıkışmışlık hissini yüzde 30 azaltıyor. 

Asansörlerde neden ayna var

KLOSTROFOBİ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİSİ VAR

Aynalar, dar alan korkusunu hafifletir.  Asansördeki küçük alan, hava eksikliği ve mekanizmada neler olup bittiğini görememe, kaygıyı tetikliyor.

Asansörlerde ayna olmasının asıl nedeni bambaşka! Psikolojik etkisi var - 2. Resim

Yansımalar ise kabini geniş gösterirken kaygıyı da azaltmakta. Asansörün daha geniş ve ferah görüntüsü rahatlamaya yardımcı oluyor. 

Küçük alan, hava eksikliği ve mekanizmada neler olup bittiğini görememe, kaygıyı tetikliyor.

GÜVENLİK VE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Asansörde bir ayna olması, bulunduğunuz alanın tamamını görmeyi sağlar. Bu da hırsızlık veya diğer saldırıları fark etme şansınızın yükse olduğu anlamına gelir.

Asansörlerde ayna olmasının asıl nedeni bambaşka! Psikolojik etkisi var - 3. Resim

Öte yandan tekerlekli sandalye kullanıcılarının güvenliğine de yardımcı olur. Dar bir asansörde hareket etmek isteyen tekerlekli sandalyede olan biri için aynalar manevralarını görmelerini sağlar.

Asansörlerde ayna olmasının asıl nedeni bambaşka! Psikolojik etkisi var - 4. Resim

Son olarak aynalar, dikkat dağıtıcı olarak görev yapar. Asansördeki insanlarla göz temasından kaçınmanızı sağlayarak sosyal kaçış imkanı sunar. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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