Kasım 2026 celp döneminde silahaltına alınacak er adayları, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Görev yapacakları birlikleri öğrenmek isteyen adayların gözü, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askerlik yeri sorgulama ekranının erişime açılmasına çevrildi. Peki, kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

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Kasım döneminde askerlik görevini yerine getirmeye hazırlanan binlerce yükümlü, Milli Savunma Bakanlığından (MSB) gelecek açıklamaya odaklandı. Askerlik yapacağı birliği, görev yerini ve sevk tarihini öğrenmek isteyen adaylar, 2026 Kasım dönemi sınıflandırma sonuçları sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, MSB askerlik yerleri hangi gün açıklanacak, sonuçlar e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celbi sınıflandırma sonuçları için tarih belli oldu!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecekler.

SEVK TARİHLERİ

MSB 2026 kasım dönemi sınıflandırma sonuçları duyurusunda sevk tarihlerine de yer vermişti. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde olacak:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 5 Kasım 2026

Er (2’nci Grup): 3 Aralık 2026

Er (3’üncü Grup): 7 Ocak 2027

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