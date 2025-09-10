Aşkı Memnu neden yok? Hafta içi yayınlanıyordu

Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından Aşkı Memnu’nun hafta içi düzenli yayın akışında 10 Eylül Çarşamba günü yaşanan ani değişiklik, izleyiciler tarafından merak edildi. Tekrar bölümleriyle de yıllardır yakından takip edilen dizinin neden ekranda yer almadığı merak ediliyor.

AŞKI MEMNU NEDEN YOK?

10 Eylül 2025 Çarşamba günü, Aşkı Memnu’nun her zaman yayınlandığı 16.30 saatinde Kanal D ekranlarında yerini Arka Sokaklar’ın tekrar bölümüne bırakması, dizinin sadık izleyicilerinin akıllarında soru işareti oluştu.

Dizi, 11 Eylül Perşembe günü yayın akışında yeniden yer alıyor. Yapılan bu değişikliğin anlık planlamalar ve yayın değişikliği nedeniyle olduğu düşünülüyor.

Aşkı Memnu’nun hafta içi her gün 16.30’da yayınlanan tekrar bölümleriyle, yaz aylarında geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor ve özellikle nostalji sevenler için vazgeçilmez bir ritüel haline geldi.

AŞKI MEMNU KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPTI?

Aşkı Memnu, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D’de yayınlanan iki sezonluk serüvenini 79. bölümde tamamladı. Final bölümü, Bihter’in intiharı ve Behlül’ün evden kaçışıyla dramatik bir kapanış yaparken 73.7’lik izlenme payıyla rekor kırdı.

AŞKI MEMNU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Aşkı Memnu, Kanal D’de hafta içi her gün saat 16:30’da tekrar bölümleriyle ekrana geliyor ve 18.30'da bitiyor.