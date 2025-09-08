ASKİ su kesintisi: 8 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentin Nallıhan ilçesinde motor arızasından kaynaklı su kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Plansız su kesintisi çerçevesinde gerçekleştirilecek bu kesintiler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden ASKİ tarafından bildirilmektedir.

8 EYLÜL ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

8 Eylül 2025 Pazartesi günü Ankara'nın Nallıhan ilçesinde su kesintisi gerçekleşecektir. Nallıhan'da sular 18:00'da gelecektir. Nallıhan ilçesinin Kuzucular Mahallesi'nde sondaj kuyusu motor arızasından kaynaklı plansız su kesintisi devam ediyor.

Arıza Tarihi: 7.09.2025 20:00:00

Tamir Tarihi: 8.09.2025 18:00:00

Detay: Nallıhan ilçesi Kuzucular mahallesinde sondaj kuyusu motor arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Kuzucular mahallesi.