Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ASKİ su kesintisi: 8 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

ASKİ su kesintisi: 8 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ASKİ su kesintisi: 8 Eylül Ankara&#039;da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
ASKİ, Su Kesintisi, Ankara, Nallıhan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da yaşayan vatandaşlar güncel olarak ASKİ su kesintisi listesini arama motorlarında aratıyor. Peki, 8 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentin Nallıhan ilçesinde motor arızasından kaynaklı su kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Plansız su kesintisi çerçevesinde gerçekleştirilecek bu kesintiler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden ASKİ tarafından bildirilmektedir. 

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

ASKİ su kesintisi: 8 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

8 EYLÜL ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

8 Eylül 2025 Pazartesi günü Ankara'nın Nallıhan ilçesinde su kesintisi gerçekleşecektir. Nallıhan'da sular 18:00'da gelecektir. Nallıhan ilçesinin Kuzucular Mahallesi'nde sondaj kuyusu motor arızasından kaynaklı plansız su kesintisi devam ediyor.

NALLIHAN SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Arıza Tarihi: 7.09.2025 20:00:00
Tamir Tarihi: 8.09.2025 18:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Kuzucular mahallesinde sondaj kuyusu motor arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kuzucular mahallesi.

ASKİ su kesintisi: 8 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Belediye başkanı duyurdu! Bu kente artık kebap dükkanı açılamayacakCHP'de yumruklar sıkıldı! Gürsel Tekin'den, il binasındaki gerginliği düşürecek açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İZSU su kesintisi sorgulama! 8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bornova, Bergama, Karabağlar, Ödemiş... - HaberlerİZSU su kesintisi sorgulama! 8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bornova, Bergama, Karabağlar, Ödemiş...Kapadokya'da balon turları neden yok, yapılmıyor? Sebebi araştırılıyor - HaberlerKapadokya'da balon turları neden yok, yapılmıyor? Sebebi araştırılıyorÜniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılıyor? - HaberlerÜniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılıyor?Yunanistan - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerYunanistan - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Bugün İETT, Marmaray, metro ve metrobüs bedava mı? - HaberlerBugün İETT, Marmaray, metro ve metrobüs bedava mı?İstanbul'da ilk ders saat kaçta? Öğrenciler yollara düştü, okullar başlıyor - Haberlerİstanbul'da ilk ders saat kaçta? Öğrenciler yollara düştü, okullar başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...