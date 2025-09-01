ASKİ su kesintisi! Keçiören ve Etimesgut'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara’da yaşayan vatandaşlar, su kesintileri nedeniyle ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Programa göre, Ankara'nın Keçiören ve Etimesgut ilçelerine su verilemeyecek.

KEÇİÖREN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Keçiören'de 31 Ağustos'ta başlayan su kesintisi 1 Eylül Pazartesi günü saat 08:55'e kadar devam etmiştir. Keçiören'in Sincan Saraycık Fatih Mahallesi Üst Kotlarında Etimesgut Bağlıca Bölgesi TOKİ Turkuaz ve Yapracık mevkiinde yeni mahalle bölgesinde üst kotlarda bulunan yerleşim yerlerinde basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşandığı bilgisi ASKİ tarafından paylaşıldı.

Arıza Tarihi: 31.08.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 1.09.2025 08:55:00

Detay: Sayın abonemiz Kesikköprü Hamsu iletim hattında ani oluşan arızadan dolayı ivedik temiz su arıtma depo seviyesi düşük kalmış olup şehir içi ana isale hatlarında hava oluşuma riskine karşı önlem alınmıştır.

Etkilenen Yerler: Keçiören sincan saraycık fatih mh üst kotlarında etimesgut bağlıca bölgesi toki turkuaz ve yapracık mevkiinde yeni mahalle bölgesinde üst kotlarda bulunan yerleşim yerlerinde basınc düşüklüğü ve susuzluk yaşanmaktadır. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

ETİMESGUT'TA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

31 Ağustos 17:45'ta Etimesgut'ta başalayan su kesintisi 1 Eylül 13:00'a kadar sürecektir. Etimesgut'ta kesik köprü ana iletim hattında yaşanan aksalıktan kaynaklı su plansız su kesintisi yaşanmıştır.

Arıza Tarihi: 31.08.2025 17:45:00

Tamir Tarihi: 1.09.2025 13:00:00

Detay: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Atayurt Mahallesi, Şehit Ali Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi ve Yukarı Yurtçu Mahallesi geneli