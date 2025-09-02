ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören....
Başkentliler, ASKİ tarafından duyurulan su kesintisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara'nın bazı ilçeleride yaşanan su kesintileri, vatandaşları yakından etkiliyor. ASKİ su kesintisi olacak ilçeleri tek tek duyurdu. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
2 Eylül 2025 Salı günü Ankara'nın Beypazarı, Polatlı, Yenimahalle, Sincan, Keçiören, Güdül, Gölbaşı, Etimesgut'ta su kesintisi yaşanıyor. Sular 08:00, 09:00, 23:55, 17:00 ve 13:00 saatleri arasında gelecektir.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 1.09.2025 21:00:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 08:00:00
Detay: ayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı
POLATLI
Arıza Tarihi: 1.09.2025 18:00:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 08:00:00
Detay: Sayın Abonemiz Aşırı Sulama ve Kuraklık Nedeniyle Barajlarımızda Debi Sorunumuz Devam Etmekte Olduğundan İlçemize İçme Suyu Sağlayan İvedik Arıtma Tesisinden Yeterli Su Alınamamaktadır. Depo Seviyelerinin Düşük Olması Nedeniyle Üst Kotlarda Basınç Düşüklüğü Ve Su Alamama Yaşanmakta Olup Dönüşümlü Olarak Mahallelerde Su Kesintisi Uygulanmaktadır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Ederiz
Etkilenen Yerler: : İlçe merkez mahalelerin tamamı ilçe kırsal mahalleler tamamı
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 1.09.2025 18:00:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00
Detay: Kesikköprü hamsu iletim hattında ani oluşan arızadan dolayı ivedik temiz su arıtma depo seviyesi düşük kalmış olup şehir içi ana isale hatlarında yeterli su olmadigindan dolayi su kesintisi ve basınc düsüklügü yasanacaktır.
Etkilenen Yerler: Çiğdemtepe mahallesi burç mahallesi kaletepe mahallesi barıştepe mahallesi avcılar mahallesi'nin bir kısmı kayalar mahallesi'nin bir kısmı güventepe mahallesi'nin bir kısmı yeşilevler mah yukarı yahyalar
SİNCAN
Arıza Tarihi: 1.09.2025 18:35:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00
Detay: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Sincan Saraycık Mahallesi Osmanlı Mahallesi Pıanarbaşı Mahallesi Malazgirt, Mahallesi Tandoğan Mahallesi Çİmşit Mahallesi Fatih Mahallesi üst kotları basınç düşüklüğü ve susuzluk,
Arıza Tarihi: 1.09.2025 19:50:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 23:55:00
Detay: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Temelli Hürriyet Mahallesi Çokören Mahallesi Beyobası Mahallesi
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 1.09.2025 20:00:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 08:00:00
Detay: Kesikköprü ham su iletim hattında oluşan arıza nedeniyle ivedik temiz su arıtma depo seviyesi yoğun su kullanımından dolayı halen yeterli seviyeye gelememiştir. Özellikle İvedik temiz su tank seviyesinin 0,60cm değerine düştüğünde şehir içi ana isale hattı olan Bonno beton borumuzda hava oluşup patlama riskine karşı önlem almak maksadıyla kesinti yapılması zaruri bir hâl almıştır. Yapılan kesintide İvedik TC-2 hattı pompası tekrardan durdurulmuştur. Susuzluk ve basınç düşüklüğü şikayeti yaşanmaktadır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: yükseltepe- şehit kubilay -sancaktepe -atapark- kanuni- osmangazi- yayla- esertepe- bademlik- ufuktepe- uyanış - köşk mahallesi ve civarı
POLATLI
Arıza Tarihi: 1.09.2025 22:05:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00
Detay: DETAY: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER : Basri, Cumhuriyet, Çamlıca, Esentepe, Fatih, Gazi Gülveren, İstiklal, Kurtuluş, Mehmet Akif, Şehitlik, Şentepe, Üçpınar, Yeni, Zafer, mahallelerinin tamamı
GÜDÜL
Arıza Tarihi: 2.09.2025 08:55:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 17:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ YUKARI MAH.FATİH SULTAN MEHMET CADDESİNDE ANA İSALE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: AŞAĞI MAH.EMİRLER MAH.YUKARI MAH.YENİ MAH.