Haberler > Haberler > ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören....

ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören....

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara&#039;da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören....
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkentliler, ASKİ tarafından duyurulan su kesintisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara'nın bazı ilçeleride yaşanan su kesintileri, vatandaşları yakından etkiliyor. ASKİ su kesintisi olacak ilçeleri tek tek duyurdu. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

ASKİ su kesintisi sorgulaması Ankaralılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Ankara’nın bazı ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanmaktadır.

ASKİ su kesintisi olacak ilçeleri ve kesintilerin yaşanacağı saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Ankara'da ASKİ sular ne zaman gelecek? İşte ASKİ su kesintisi sorgulama listesi...

ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören.... - 1. Resim

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

2 Eylül 2025 Salı günü Ankara'nın Beypazarı, Polatlı, Yenimahalle, Sincan, Keçiören, Güdül, Gölbaşı, Etimesgut'ta su kesintisi yaşanıyor. Sular 08:00, 09:00, 23:55, 17:00 ve 13:00 saatleri arasında gelecektir.

ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören.... - 2. Resim

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 1.09.2025 21:00:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 08:00:00
Detay: ayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı

ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören.... - 3. Resim

POLATLI

Arıza Tarihi: 1.09.2025 18:00:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 08:00:00
Detay: Sayın Abonemiz Aşırı Sulama ve Kuraklık Nedeniyle Barajlarımızda Debi Sorunumuz Devam Etmekte Olduğundan İlçemize İçme Suyu Sağlayan İvedik Arıtma Tesisinden Yeterli Su Alınamamaktadır. Depo Seviyelerinin Düşük Olması Nedeniyle Üst Kotlarda Basınç Düşüklüğü Ve Su Alamama Yaşanmakta Olup Dönüşümlü Olarak Mahallelerde Su Kesintisi Uygulanmaktadır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Ederiz
Etkilenen Yerler: : İlçe merkez mahalelerin tamamı ilçe kırsal mahalleler tamamı

 ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören.... - 4. Resim

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 1.09.2025 18:00:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00
Detay: Kesikköprü hamsu iletim hattında ani oluşan arızadan dolayı ivedik temiz su arıtma depo seviyesi düşük kalmış olup şehir içi ana isale hatlarında yeterli su olmadigindan dolayi su kesintisi ve basınc düsüklügü yasanacaktır.
Etkilenen Yerler: Çiğdemtepe mahallesi burç mahallesi kaletepe mahallesi barıştepe mahallesi avcılar mahallesi'nin bir kısmı kayalar mahallesi'nin bir kısmı güventepe mahallesi'nin bir kısmı yeşilevler mah yukarı yahyalar

ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören.... - 5. Resim

SİNCAN

Arıza Tarihi: 1.09.2025 18:35:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00
Detay: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Sincan Saraycık Mahallesi Osmanlı Mahallesi Pıanarbaşı Mahallesi Malazgirt, Mahallesi Tandoğan Mahallesi Çİmşit Mahallesi Fatih Mahallesi üst kotları basınç düşüklüğü ve susuzluk,

ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören.... - 6. Resim

Arıza Tarihi: 1.09.2025 19:50:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 23:55:00
Detay: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Temelli Hürriyet Mahallesi Çokören Mahallesi Beyobası Mahallesi

ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören.... - 7. Resim 

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 1.09.2025 20:00:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 08:00:00
Detay: Kesikköprü ham su iletim hattında oluşan arıza nedeniyle ivedik temiz su arıtma depo seviyesi yoğun su kullanımından dolayı halen yeterli seviyeye gelememiştir. Özellikle İvedik temiz su tank seviyesinin 0,60cm değerine düştüğünde şehir içi ana isale hattı olan Bonno beton borumuzda hava oluşup patlama riskine karşı önlem almak maksadıyla kesinti yapılması zaruri bir hâl almıştır. Yapılan kesintide İvedik TC-2 hattı pompası tekrardan durdurulmuştur. Susuzluk ve basınç düşüklüğü şikayeti yaşanmaktadır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: yükseltepe- şehit kubilay -sancaktepe -atapark- kanuni- osmangazi- yayla- esertepe- bademlik- ufuktepe- uyanış - köşk mahallesi ve civarı

ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören.... - 8. Resim

POLATLI

Arıza Tarihi: 1.09.2025 22:05:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00
Detay: DETAY: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER : Basri, Cumhuriyet, Çamlıca, Esentepe, Fatih, Gazi Gülveren, İstiklal, Kurtuluş, Mehmet Akif, Şehitlik, Şentepe, Üçpınar, Yeni, Zafer, mahallelerinin tamamı

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 2.09.2025 08:55:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 17:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ YUKARI MAH.FATİH SULTAN MEHMET CADDESİNDE ANA İSALE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: AŞAĞI MAH.EMİRLER MAH.YUKARI MAH.YENİ MAH.

 ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören.... - 9. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören.... - 10. ResimASKİ su kesintisi sorgulama listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Keçiören.... - 11. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Karadeniz’den Akdeniz’e Türk damgası! TCG Icel denizlerin yeni hakimi oldu
