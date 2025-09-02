Ardahan su kesintisi sorgulaması vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Ardahan'ın bazı ilçelerine su kesintisi yaşanıyor.

Ardahan Belediyesi tarafından yapılan duyuruyla beraber su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler tek tek belli oldu. Peki, "Ardahan su kesintisi! Ardahan'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte tüm ayrıntılar...

ARDAHAN'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Ardahan Belediyesi son olarak su kesintisi ile ilgili yaptığı açıklamada "Kaptanpaşa, Karagöl ve İnönü Mahallelerimizde; ilimizdeki yapımı süren inşaat çalışmalarından kaynaklı olarak yaşanan su kesintisiyle ilgili ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir. Halkımıza önemle duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Buna göre, Kaptanpaşa, Karagöl ve İnönü Mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. İnşaat çalışmalarından kaynaklı olan su kesintileriyle ilgili çalışmalar sürmektedir. En kısa sürede suların geri gelmesi bekleniyor.