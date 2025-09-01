Kadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var?

Kadıköy su kesintisi 2 Eylül tarihinde 15 saate kadar sürecek. Kadıköy sakinleri ise sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var sorularının cevaplarını araştırıyor. İSKİ kesinti sorgulama yapan vatandaşlar İstanbul Kadıköy su kesintisi yapılan mahalleleri resmi siteden öğrenebiliyor.

KADIKÖY SU KESİNTİSİ 2-3 EYLÜL

Kadıköy’de 2 Eylül 2025 Salı günü geniş kapsamlı bir su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahallede uzun süreli kesinti yaşanacak. Çalışmalar Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’nde yürütülecek.

İSKİ KESİNTİ SORGULAMA

İSKİ, Kadıköy’de yapılacak çalışmaların iki farklı zaman aralığında uygulanacağını bildirdi. Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerinde 2 Eylül Salı günü saat 21.00’de başlayacak kesinti, ertesi gün sabah 08.00’de sona erecek.

Daha uzun süreli kesintiler ise Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde gerçekleşecek. Su kesintisi 2 Eylül 21.00’de başlayacak ve 3 Eylül öğle saat 12.00’ye kadar devam edecek.

KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Kadıköy'de 5 mahallede suyun sabah 08.00 itibarıyla verilmesi planlanırken, diğer yedi mahallede kesinti 15 saate kadar sürecek ve suların 3 Eylül saat 12.00’den itibaren yeniden verilmesi öngörülüyor.

İSKİ çalışmaların altyapının güçlendirilmesi amacıyla yapıldığını vurgularken, vatandaşların kesinti süresince mağduriyet yaşamamak için gerekli önlemleri almaları gerektiğini hatırlattı.