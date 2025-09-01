Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var?

Kadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var?
Kadıköy, Su Kesintisi, İSKİ, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yaşayan Kadıköylüler için 2-3 Eylül 2025 Salı günü önemli bir su kesintisi duyurusu yapıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ilçe genelinde farklı bölgeleri etkileyecek planlı bir çalışma programı açıkladı. Kadıköy su kesintisi 2 Eylül duyurusu sonrası Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var merak ediliyor.

Kadıköy su kesintisi 2 Eylül tarihinde 15 saate kadar sürecek. Kadıköy sakinleri ise sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var sorularının cevaplarını araştırıyor. İSKİ kesinti sorgulama yapan vatandaşlar İstanbul Kadıköy su kesintisi yapılan mahalleleri resmi siteden öğrenebiliyor.

Kadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? - 1. Resim

KADIKÖY SU KESİNTİSİ 2-3 EYLÜL

Kadıköy’de 2 Eylül 2025 Salı günü geniş kapsamlı bir su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahallede uzun süreli kesinti yaşanacak. Çalışmalar Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’nde yürütülecek.

Kadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? - 2. Resim

İSKİ KESİNTİ SORGULAMA

İSKİ, Kadıköy’de yapılacak çalışmaların iki farklı zaman aralığında uygulanacağını bildirdi. Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerinde 2 Eylül Salı günü saat 21.00’de başlayacak kesinti, ertesi gün sabah 08.00’de sona erecek.

Daha uzun süreli kesintiler ise Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde gerçekleşecek. Su kesintisi 2 Eylül 21.00’de başlayacak ve 3 Eylül öğle saat 12.00’ye kadar devam edecek.

Kadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? - 3. Resim

KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Kadıköy'de 5 mahallede suyun sabah 08.00 itibarıyla verilmesi planlanırken, diğer yedi mahallede kesinti 15 saate kadar sürecek ve suların 3 Eylül saat 12.00’den itibaren yeniden verilmesi öngörülüyor.

İSKİ çalışmaların altyapının güçlendirilmesi amacıyla yapıldığını vurgularken, vatandaşların kesinti süresince mağduriyet yaşamamak için gerekli önlemleri almaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD-Venezuela hattında savaş çanları! “Ayak basarsanız savaş çıkar!”Jandarmayla tartışması gündem olmuştu! AK Partili Hasan Özılgın görevinden istifa etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri! - HaberlerSüper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri!Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak? - HaberlerBeşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak?Gözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kim? - HaberlerGözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kim?Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman? - HaberlerWednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman?Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? - HaberlerMevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?Esra Erol Hikmet Bey öldü mü, Kübra’nın babası yaşıyor mu? Caner Toygar açıklamasıyla gündem oldu - HaberlerEsra Erol Hikmet Bey öldü mü, Kübra’nın babası yaşıyor mu? Caner Toygar açıklamasıyla gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...