Antalya elektrik kesintisi 1-2 Eylül listesi! Antalya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

- Güncelleme:
Antalya’da 1-2 Eylül 2025 tarihlerinde farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, bakım, yatırım ve güvenlik çalışmaları kapsamında birçok mahallede belirli saatler arasında enerji verilemeyecek. Antalya elektrik kesintisi 1-2 Eylül listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Antalya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek merak edilirken vatandaşlar AEDAŞ kesinti sorgulama yapmaya başladı.

Antalya elektrik kesintisi 1-2 Eylül listesi araştırılıyor. Antalya’da 1 ve 2 Eylül tarihlerinde farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından duyurulan programa göre bakım, yatırım, deplase ve güvenlik çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde gün boyu enerji verilemeyecek. Peki, Antalya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Antalya elektrik kesintisi 1-2 Eylül listesi! Antalya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2 EYLÜL

Antalya elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçede elektrikler bugün yok. Bugün Antalya’nın Akseki, Aksu, Döşemealtı, Finike, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanıyor.

Çalışmaların çoğu sabah 09.00’da başlayıp akşam 16.00’ya kadar sürüyor. Bazı bölgelerde kesinti süresi 12.00’de sona ererken, Kaş ilçesindeki bazı mahallelerde elektrik 17.00’ye kadar kesik olacak.

Antalya elektrik kesintisi 1-2 Eylül listesi! Antalya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

ANTALYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SATA KAÇTA GELECEK?

Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek sorgulanıyor. Yarın da Antalya’nın Alanya, Döşemealtı, Elmalı, Finike ve Kaş ilçelerinde elektrik kesintileri planlanıyor. Kesintiler sabah 09.00’da başlayacak ve yapılan çalışmaya göre 13.00, 16.00, 16.30 veya 18.00 saatlerinde sona erecek.

Alanya ve Kaş ilçelerinde yatırım çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri uygulanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelerde enerji yeniden verilecek. 

Antalya elektrik kesintisi 1-2 Eylül listesi! Antalya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 3. Resim

AEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

1 Eylül 2025 Pazartesi Kesintileri
Akseki

Merkez Cevizli Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Bakım Çalışması)

Aksu

Kurşunlu Mah., Topallı Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Deplase Çalışması)

Alanya

Basırlı, Cumhuriyet, Cikcilli, Karakocalı, Kızılcaşehir, Oba, Tosmur, Uğurlu, Çıplaklı Mah.: 07:30 - 09:30 arası (TEİAŞ Çalışması)

Hocalar Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

Bucak Mah.: 09:00 - 13:00 arası (Bakım Çalışması)

İncekum Mah.: 09:00 - 11:00 arası (Bakım Çalışması)

Akçatı, Uğurlu Mah.: 09:00 - 13:00 arası (Yatırım Çalışması)

İncekum Mah.: 11:00 - 16:00 arası (Bakım Çalışması)

Bucak Köprü: 13:00 - 18:00 arası (Bakım Çalışması)

Finike

Arif, Gökbük, Gökçeyaka, Yalnız Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Bakım Çalışması)

Günçalı Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

Kaş

Çavdır, Aklar, Kınık, Palamut Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Bakım Çalışması)

Aklar, Bezirgan, Hacıoğlan, Sarıbelen, Sütleğen, Yaylapalamut, Yuvacık, Çavdır, Çayköy Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Bakım Çalışması)

Doğantaş, Dirgenler, Karadağ Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

Palamut Mah.: 10:00 - 17:00 arası (Bakım Çalışması)

Kınık Mah.: 10:00 - 17:00 arası (Bakım Çalışması)

Kepez

Santral, Ünsal, Şelale Mah.: 09:00 - 12:00 arası (Bakım Çalışması)

Altınova Orta, Altınova Sinan Mah.: 09:00 - 16:00 arası

Konyaaltı

Altınkum Mah.: 09:00 - 16:00 arası

Kültür Mah.: 09:00 - 16:00 arası 

Altınkum Mah.: 09:00 - 16:00 arası 

Antalya elektrik kesintisi 1-2 Eylül listesi! Antalya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 4. Resim

2 Eylül 2025 Salı Kesintileri
Alanya

Uğurlu Mah.: 09:00 - 13:00 arası (Bakım Çalışması)

Hocalar Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

Akdam, Avsallar, Türkler Mah.: 09:30 - 16:30 arası (Yatırım Çalışması)

Uğurlu Mah.: 13:00 - 18:00 arası (Bakım Çalışması)

Döşemealtı

İlçe genelinde: 09:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

Altınkale, Yeniköy, Çıplaklı Mah.: 12:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

Elmalı

Karyağdı Mah., Yeni Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Manevra Çalışması)

Finike

Arif, Gökbük, Günçalı, Turunçova, Yalnız, Yazır, Yeşilyurt Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Güvenlik)

Turunçova, Yeşilyurt Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Güvenlik)

Kaş

Kasaba, Kemer, Çeşme Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

