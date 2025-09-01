Antalya elektrik kesintisi 1-2 Eylül listesi! Antalya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Antalya elektrik kesintisi 1-2 Eylül listesi araştırılıyor. Antalya’da 1 ve 2 Eylül tarihlerinde farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından duyurulan programa göre bakım, yatırım, deplase ve güvenlik çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde gün boyu enerji verilemeyecek. Peki, Antalya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2 EYLÜL

Antalya elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçede elektrikler bugün yok. Bugün Antalya’nın Akseki, Aksu, Döşemealtı, Finike, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanıyor.

Çalışmaların çoğu sabah 09.00’da başlayıp akşam 16.00’ya kadar sürüyor. Bazı bölgelerde kesinti süresi 12.00’de sona ererken, Kaş ilçesindeki bazı mahallelerde elektrik 17.00’ye kadar kesik olacak.

ANTALYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SATA KAÇTA GELECEK?

Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek sorgulanıyor. Yarın da Antalya’nın Alanya, Döşemealtı, Elmalı, Finike ve Kaş ilçelerinde elektrik kesintileri planlanıyor. Kesintiler sabah 09.00’da başlayacak ve yapılan çalışmaya göre 13.00, 16.00, 16.30 veya 18.00 saatlerinde sona erecek.

Alanya ve Kaş ilçelerinde yatırım çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri uygulanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelerde enerji yeniden verilecek.

AEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

1 Eylül 2025 Pazartesi Kesintileri

Akseki

Merkez Cevizli Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Bakım Çalışması)

Aksu

Kurşunlu Mah., Topallı Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Deplase Çalışması)

Alanya

Basırlı, Cumhuriyet, Cikcilli, Karakocalı, Kızılcaşehir, Oba, Tosmur, Uğurlu, Çıplaklı Mah.: 07:30 - 09:30 arası (TEİAŞ Çalışması)

Hocalar Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

Bucak Mah.: 09:00 - 13:00 arası (Bakım Çalışması)

İncekum Mah.: 09:00 - 11:00 arası (Bakım Çalışması)

Akçatı, Uğurlu Mah.: 09:00 - 13:00 arası (Yatırım Çalışması)

İncekum Mah.: 11:00 - 16:00 arası (Bakım Çalışması)

Bucak Köprü: 13:00 - 18:00 arası (Bakım Çalışması)

Finike

Arif, Gökbük, Gökçeyaka, Yalnız Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Bakım Çalışması)

Günçalı Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

Kaş

Çavdır, Aklar, Kınık, Palamut Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Bakım Çalışması)

Aklar, Bezirgan, Hacıoğlan, Sarıbelen, Sütleğen, Yaylapalamut, Yuvacık, Çavdır, Çayköy Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Bakım Çalışması)

Doğantaş, Dirgenler, Karadağ Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

Palamut Mah.: 10:00 - 17:00 arası (Bakım Çalışması)

Kınık Mah.: 10:00 - 17:00 arası (Bakım Çalışması)

Kepez

Santral, Ünsal, Şelale Mah.: 09:00 - 12:00 arası (Bakım Çalışması)

Altınova Orta, Altınova Sinan Mah.: 09:00 - 16:00 arası

Konyaaltı

Altınkum Mah.: 09:00 - 16:00 arası

Kültür Mah.: 09:00 - 16:00 arası

Altınkum Mah.: 09:00 - 16:00 arası

2 Eylül 2025 Salı Kesintileri

Alanya

Uğurlu Mah.: 09:00 - 13:00 arası (Bakım Çalışması)

Hocalar Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

Akdam, Avsallar, Türkler Mah.: 09:30 - 16:30 arası (Yatırım Çalışması)

Uğurlu Mah.: 13:00 - 18:00 arası (Bakım Çalışması)

Döşemealtı

İlçe genelinde: 09:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

Altınkale, Yeniköy, Çıplaklı Mah.: 12:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)

Elmalı

Karyağdı Mah., Yeni Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Manevra Çalışması)

Finike

Arif, Gökbük, Günçalı, Turunçova, Yalnız, Yazır, Yeşilyurt Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Güvenlik)

Turunçova, Yeşilyurt Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Güvenlik)

Kaş

Kasaba, Kemer, Çeşme Mah.: 09:00 - 16:00 arası (Yatırım Çalışması)