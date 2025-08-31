Bağcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
BEDAŞ uyarıda bulundu, İstanbul'un birçok ilçesinde bugün elektrik kesintileri olacak. Onlardan biri de Bağcılar. İnsanlar aynı soruya cevap aradı, Bağcılar'da elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne zaman bitecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranında detaylar yer aldı. İşte Bağcılar'da elektriklerin kesik olduğu mahalleler...
İstanbul'da elektrikler kesik, vatandaşlar sebebi kadar ne zaman geleceğini de merak ediyor. BEDAŞ 31 Ağustos Pazar günü elektriklerin kesik olacağı ile ve mahalleleri açıkladı. Bazı yerlerde kesintinin 10 saat süreceği duyuruldu. Bu ilçelerden biri de Bağcılar oldu. Bağcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
BEDAŞ, İstanbul Bağcılar'da elektriklerin saat 10:00 - 20:00 arasında kesileceğini duyurdu.
ELEKTRİKLER NEDEN KESİK?
BEDAŞ'tan yapılan açıklamada elektrik kesintisi sebebi yatırım programı çalışması olarak duyuruldu.
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN MAHALLELER
Bağcılar'da elektriklerin kesildiği yerler şu şekilde duyuruldu;
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş