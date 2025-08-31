İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu, 10 saat yok

İstanbullular bu habere dikkat! BEDAŞ uyardı 31 Ağustos 2025 Pazar günü birçok ilçede elektrik kesintisi olacak. Bazı yerlerde elektrik kesintisi 10 saati bulacak. Peki İstanbul'da elektrikler neden kesilecek, ne zaman gelecek? İşte o soruların cevapları ve ilçe, mahalle, sokak ayrıntılarıyla saat saat kesinti takvimi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NEDEN KESİLECEK?

BEDAŞ, 31 Ağustos 2025 Pazar günü İstanbul’da birçok ilçede elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Elektrik kesintisi neden olacak? Açıklamada kesinti sebebinin planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacağı yer aldı.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da elektrik dağıtım işlerini yürüten BEDAŞ yaptığı açıklamada elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokakları açıkladı. Şu şekilde;