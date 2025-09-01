Ordu Ünye su kesintisi 1 Eylül duyurusu! Ordu Ünye'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ordu’nun Ünye ilçesinde 1 Eylül Pazartesi günü su kesintisi uygulanacak. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelere belirli saatlerde su verilemeyecek. Kesinti kapsamında Liseler, Çınarlık, Kaledere, Saraçlı ve Yunus Emre mahalleleri etkilenecek. Ordu Ünye'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ORDU ÜNYE SU KESİNTİSİ 1 EYLÜL

Ordu’nun Ünye ilçesinde 1 Eylül tarihinde planlı su kesintisi yaşanacak. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelerde su verilemeyecek. Kesintinin sabah saatlerinde başlayacağı ve öğleden sonra sona ereceği bildirildi.

ORDU ÜNYE'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

OSKİ’nin duyurusuna göre, Ünye’de Liseler Mahallesi, Çınarlık Mahallesi, Kaledere Mahallesi, Saraçlı Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi’nde 1 Eylül Pazartesi günü saat 09.00’da başlayan su kesintisi, çalışmaların tamamlanmasının ardından saat 15.00’te sona erecek. Kesinti süresince vatandaşların tedbirli olmaları istendi.