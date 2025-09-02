Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Aslı Cankat kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında ve nerelidir? Hayatta Her Şey Var ile ekranlara döndü

Aslı Cankat kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında ve nerelidir? Hayatta Her Şey Var ile ekranlara döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aslı Cankat kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında ve nerelidir? Hayatta Her Şey Var ile ekranlara döndü
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beyaz TV'de ekranlara çıkan Hayatta Her Şey Var programının sunuculuğunu üstlenen Aslı Cankat araştırılıyor. İnternet aramalarında Aslı Cankat kimdir, ne iş yapar, aslen nerelidir? Soruları öne çıkıyor. İşte Aslı Cankat'ın biyografisi...

Hayatta Her Şey Var programı ile ekranlara dönen Aslı Cankat'ın geçmişi merak konusu oldu. Genç sunucu yeni programa başladı. Cankat sosyal medya hesabından da "Hayatta Her Şey Var" adlı programı ile ilgili paylaşımda bulunmuş, hafta içi her gün saat 11:00’ de Beyaz TV’de olacağını belirtmişti. Peki Aslı Cankat kimdir, ne iş yapar, aslen nerelidir?  İşte detaylar... 

ASLI CANKAT KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslı Cankat 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 35 yaşındaki Cankat aslen Tokat Zilelidir. 

Aslı Cankat kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında ve nerelidir? Hayatta Her Şey Var ile ekranlara döndü - 1. Resim

ASLI CANKAT NE İŞ YAPAR?

Aslı Cankat, Almanya’da düzenlenen Miss Turkuaz 2014 Güzellik Yarışması’nda birinci olarak adını duyurmuştu. Meslek hayatına sunucu olarak devam etmişti.

Aslı Cankat kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında ve nerelidir? Hayatta Her Şey Var ile ekranlara döndü - 2. Resim

Son olarak Beyaz TV'de yayınlanan  "Hayatta Her Şey Var" programı ile izleyicilerin karşısına çıkmıştır. 

ASLI CANKAT EVLİ Mİ?

Aslı Cankat'ın özel hayatı ile ilgili internet aramalarında çok bir bilgi yoktur. Evli olup olmadı bilgisi de aramalarda çıkmamaktadır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Yıldız isim En-Nesyri'yi geçtiBakan Göktaş'tan grevdeki personele müjde: Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına aldık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Denizli su kesintisi sorgulama listesi! Denizli'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerDenizli su kesintisi sorgulama listesi! Denizli'de sular ne zaman gelecek?Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? - HaberlerTemel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK tip 1.,2.,3.,4.,5.,6. aylık yurt ücreti araştırılıyor - HaberlerKYK yurt ücretleri ne kadar? KYK tip 1.,2.,3.,4.,5.,6. aylık yurt ücreti araştırılıyorTHY temettü ödemesi ne zaman, hisse başı ne kadar ödeme yapacak? THY temettü 2. taksit tarihi açıklandı! - HaberlerTHY temettü ödemesi ne zaman, hisse başı ne kadar ödeme yapacak? THY temettü 2. taksit tarihi açıklandı!Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında? Gözleri Karadeniz dizisinde Fatoş'u oynuyor - HaberlerTürkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında? Gözleri Karadeniz dizisinde Fatoş'u oynuyorDonnarumma ManchesterCity ile anlaştı mı? Gianluigi Donnarumma istatistikleri ve piyasa değeri gündemde - HaberlerDonnarumma ManchesterCity ile anlaştı mı? Gianluigi Donnarumma istatistikleri ve piyasa değeri gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...