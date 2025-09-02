Aslı Cankat kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında ve nerelidir? Hayatta Her Şey Var ile ekranlara döndü

Hayatta Her Şey Var programı ile ekranlara dönen Aslı Cankat'ın geçmişi merak konusu oldu. Genç sunucu yeni programa başladı. Cankat sosyal medya hesabından da "Hayatta Her Şey Var" adlı programı ile ilgili paylaşımda bulunmuş, hafta içi her gün saat 11:00’ de Beyaz TV’de olacağını belirtmişti. Peki Aslı Cankat kimdir, ne iş yapar, aslen nerelidir? İşte detaylar...

ASLI CANKAT KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslı Cankat 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 35 yaşındaki Cankat aslen Tokat Zilelidir.

ASLI CANKAT NE İŞ YAPAR?

Aslı Cankat, Almanya’da düzenlenen Miss Turkuaz 2014 Güzellik Yarışması’nda birinci olarak adını duyurmuştu. Meslek hayatına sunucu olarak devam etmişti.

Son olarak Beyaz TV'de yayınlanan "Hayatta Her Şey Var" programı ile izleyicilerin karşısına çıkmıştır.

ASLI CANKAT EVLİ Mİ?

Aslı Cankat'ın özel hayatı ile ilgili internet aramalarında çok bir bilgi yoktur. Evli olup olmadı bilgisi de aramalarda çıkmamaktadır.