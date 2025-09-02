Jocelyn Chew kimdir, ne iş yapar? Adı Hakan Sabancı ile anılıyor

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın birbirlerini takipten çıkıp birlikte olduğu resimleri sosyal medya hesaplarından kaldırmalarının ardından ayrıldıkları öğrenilmişti. Çiftin ayrılık sebebi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı ama üçüncü bir isim iddiaları ortaya atıldı. O kişi ise Jocelyn Chew oldu. Peki Jocelyn Chew kimdir, ne iş yapar, nerelidir? İşte detaylar...

JOCELYN CHEW KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Jocelyn Chew 15 Mayıs,1992'de Kanada'da doğdu. Aslen Çin ve İzlandalıdır. Eğitim hayatı sırasında modelliğe merak sardı. 16 yaşındayken Singapur, Hong Kong ve Yunanistan'da çalışmaya başladı. Kariyerini profesyonel modellik üzerine kurdu. Jocelyn Chew, adını katıldığı moda programı The Face ile duyurdu. Uzun bir süre adı şu sıralar skandalları ile gündemde olan Amerikalı rapçi Diddy ile anıldı.

İlgili Haber Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan sürpriz hareket

JOCELYN CHEW VE HAKAN SABANCI OLAYI NE?

Hakan Sabancı'nın adı 2018 yılında Jocelyn Chew ile anılmıştı. Sabancı, o dönemde Chew ile Kapadokya tatiline çıkmış ikilinin ilişkisi çok konulmuştu. Yıllar sonra ikilinin yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Hatta Hakan Sabancı ve Hande Erçel ayrılığının sebebinin de Jocelyn Chew olduğu ortaya atıldı.

AYRILIK SONRASI İLK AÇIKLAMA

Ayrılık sonrası ile açıklama Hakan Sabancı'dan gelmişti. Sabancı konuyla ilgili kendisine yöneltilen ihanet iddialarını net bir şekilde yalanlamıştı.