Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel'in hayatı ve biyografisi

Elif Duygu Adıgüzel kimdir, kaç yaşında, evli mi araştırılıyor. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi olan Elif Duygu Adıgüzel'in hayatı ve mesleği merak ediliyor.

Elif Duygu Adıgüzel'in hayatı, biyografisi ve mesleğine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Elif Duygu Adıgüzel, 16 Temmuz 1983 yılında Üsküdar'da doğdu.

İlk, Orta ve Lise öğrenimini Kadıköy'de tamamladı.

Üniversite eğitimini 2006 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Halk Eğitimi Bölümünde tamamladı.

İş hayatına 2007 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde Sosyolog olarak çalışmaya başladı.

2009 yılında Ataşehir Belediyesine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde Sosyolog, 2011-2015 yılları arasında Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü görevlerini sürdürdü.

Aynı zamanda vekaleten 2011-2014 yıllarında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüttü.

2012-2013 yıllarında Aile Danışmanlığı programını tamamladı ve Aile Danışmanı unvanı aldı.

12 Ekim 2015 tarihinden itibaren Kadıköy Belediyesinde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

Sosyoloji Derneği üyesi ve birçok toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışıyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile evli olup bir kız çocuğu annesidir.