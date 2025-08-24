Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih

2025/26 sezonu yaz transfer dönemi hızlı başlamıştı. Transfer borsasında her geçen gün birbirinden önemli hamleler yapılırken imzalar da peş peşe geldi. Taraftarlar, takımlarına gelecek yeni futbolcuları ve yapılacak son dakika hamleleri yakından takip ederken, en çok merak edilen konuların başında ise transfer döneminin sona ereceği tarih yer alıyor. Peki yaz transfer sezonu ne zaman bitecek, Avrupa'da transfer sezonunun sonra ereceği tarih ne? İşte taraftarların merak ettiği soruların cevapları...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 yaz transfer dönemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi başladı. Kulüplerin yerli ve yabancı oyuncu transferlerini gerçekleştirebildiği bu süreç, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da bitecek.

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Başarılı futbolcuların yer aldığı Avrupa Lig'leri de Türklerin yakın takibinde, burada forma giyen yıldızlar transfer döneminde kulüplerin markajına alınıyor. Bu sebeple Avrupa'daki transfer dönemi de büyük önem taşıyor.

PREMİER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Transfer dönemi 16 Haziran Pazartesi günü yeniden açıldı. Uluslararası anlaşmalar ve bedelsiz transferler 1 Temmuz'a kadar geçerli olmayacak. Premier Lig, transfer dönemini 1 Eylül Pazartesi günü, geçmiş sezonlara göre dört saat erken, TSİ 09:00 / ET 02:00'de kapatacak.

LALİGA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

LaLiga'nın transfer dönemi 1 Temmuz Salı açıldı ve 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 07:00 / TSİ 02:00'de kapandı. Bu tarih, geçmiş sezonlara göre dört saat erken.

SERİE A TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Serie A'nın ana transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü başladı, 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 19:00'da / TSİ 14:00'te bitecek.

BUNDESLİGA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Temmuz Salı günü başladı, 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 19:00 / ET 14:00'te sona erecek.

LİGUE 1 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Ligue 1, transfer dönemini 1 Temmuz Salı günü yeniden açtı ve 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 07:00 / ET 14:00'te kapatacak. Bu, normalden üç saat erken.