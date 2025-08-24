Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih

Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa&#039;da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Takımlar yeni sezona güçlü başlamak için kolları sıvadı. Bu sene transfer bombaları peş peşe geldi, Osimhen, Jhon Duran, Sane, Skriniar, Tammy Abraham... Peki Transfer sezonu ne zaman sonra erecek, Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? Bu ve benzeri sorular merak konusu oluyor. İşte yaz transfer döneminin sona ereceği o tarih ve detaylar...

2025/26 sezonu yaz transfer dönemi hızlı başlamıştı. Transfer borsasında her geçen gün birbirinden önemli hamleler yapılırken imzalar da peş peşe geldi. Taraftarlar, takımlarına gelecek yeni futbolcuları ve yapılacak son dakika hamleleri yakından takip ederken, en çok merak edilen konuların başında ise transfer döneminin sona ereceği tarih yer alıyor. Peki yaz transfer sezonu ne zaman bitecek, Avrupa'da transfer sezonunun sonra ereceği tarih ne? İşte taraftarların merak ettiği  soruların cevapları... 

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 yaz transfer dönemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi başladı. Kulüplerin yerli ve yabancı oyuncu transferlerini gerçekleştirebildiği bu süreç, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da bitecek. 

Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih - 1. Resim

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Başarılı futbolcuların yer aldığı Avrupa Lig'leri de Türklerin yakın takibinde, burada forma giyen yıldızlar transfer döneminde kulüplerin markajına alınıyor. Bu sebeple Avrupa'daki transfer dönemi de büyük önem taşıyor. 

Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih - 2. Resim

PREMİER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Transfer dönemi 16 Haziran Pazartesi günü yeniden açıldı. Uluslararası anlaşmalar ve bedelsiz transferler 1 Temmuz'a kadar geçerli olmayacak. Premier Lig, transfer dönemini 1 Eylül Pazartesi günü, geçmiş sezonlara göre dört saat erken, TSİ 09:00 / ET 02:00'de kapatacak.

Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih - 3. Resim

LALİGA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

LaLiga'nın transfer dönemi 1 Temmuz Salı açıldı ve 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 07:00 / TSİ 02:00'de kapandı. Bu tarih, geçmiş sezonlara göre dört saat erken.

Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih - 4. Resim

SERİE A TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Serie A'nın ana transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü başladı, 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 19:00'da / TSİ 14:00'te bitecek. 

Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih - 5. Resim

BUNDESLİGA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Temmuz Salı günü başladı, 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 19:00 / ET 14:00'te sona erecek. 

LİGUE 1 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Ligue 1, transfer dönemini 1 Temmuz Salı günü yeniden açtı ve 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 07:00 / ET 14:00'te kapatacak. Bu, normalden üç saat erken.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gaziantep elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ listeyi paylaştı! Gaziantep'te elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?Memur zammıyla ilgili yeni gelişme! Hakem Kurulu ikinci defa toplandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ listeyi paylaştı! Gaziantep'te elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerGaziantep elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ listeyi paylaştı! Gaziantep'te elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman? - Haberler2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman?Üniversite e-kayıt ekranı: Üniversite kayıtları ne zaman? - HaberlerÜniversite e-kayıt ekranı: Üniversite kayıtları ne zaman?Konyaspor - Beşiktaş maçı neden ertelendi? TFF duyurdu, takım daha var... - HaberlerKonyaspor - Beşiktaş maçı neden ertelendi?Bugün İstanbul'da yağmur var mı? - HaberlerBugün İstanbul'da yağmur var mı?Vatan Caddesi neden trafiğe kapalı? Valilikten açıklama var, işte alternatif güzergahlar - HaberlerVatan caddesi neden trafiğe kapalı?
Sonraki Haber Yükleniyor...