Ay Lav Yu ne zaman çekildi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ay Lav Yu ne zaman çekildi?
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yapıp başrolünde oynadığı "Ay Lav Yu" adlı filminin ne zaman çekildiği merak konusu oldu. İlk kez 2010 yılında vizyona giren filmde ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Ay Lav Yu ne zaman çekildi? işte detaylar...

Sermiyan Midyat, Steve Guttenberg ve Mariel Hemingway gibi isimlerin yer aldığı Ay Lav Yu filminin ne zaman çekildiği arama motorlarında sorgulatılıyor.

AY LAV YU FİLMİNİN KONUSU NE?

Yusuf Ağa, Tinne köyünün muhtarıdır. Resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak amacıyla devlet büyüklerine mektup yollar.

Oğlu İbrahim'i okutmak amacıyla fakülte avlusuna bırakan Süryani Papaz Hana, onu nüfusuna geçirip büyütür. İbrahim, 30 yaşında Jessi ile köyüne döner.

AY LAV YU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2010 yılında gösterime giren Ay Lav Yu,  Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiştir. Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle bilinen Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de yer almaktadır. Filmdeki olaylar 2001 yılına aittir.

AY LAV YU OYUNCU KADROSU

Steve Guttenberg - Christopher

Mariel Hemingway - Pamela

Katie Gill - Jessica

Josh Folan - Danny

Fadik Sevin Atasoy - Zişan

Sermiyan Midyat - İbrahim

Meray Ülgen - Yusuf

Ayça Damgacı - Fehime

Ayşe Nil Şamlıoğlu - Xate

Muhammed Cangören - Papaz Hana

Erdoğan Tuncel - Ubeyd

Burak Okçuoğlu - Bıra

Cengiz Bozkurt - Seyido

Nazlı Tosunoğlu - Gule

Şener Kökkaya - Pehçet

Bahar Ün - Sultan

Aziz İzzet Biçici - İşportacı

Hakan Karsak - Jandarma Komutanı

