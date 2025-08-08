Ay Lav Yu ne zaman çekildi?
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yapıp başrolünde oynadığı "Ay Lav Yu" adlı filminin ne zaman çekildiği merak konusu oldu. İlk kez 2010 yılında vizyona giren filmde ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Ay Lav Yu ne zaman çekildi? işte detaylar...
Sermiyan Midyat, Steve Guttenberg ve Mariel Hemingway gibi isimlerin yer aldığı Ay Lav Yu filminin ne zaman çekildiği arama motorlarında sorgulatılıyor.
AY LAV YU FİLMİNİN KONUSU NE?
Yusuf Ağa, Tinne köyünün muhtarıdır. Resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak amacıyla devlet büyüklerine mektup yollar.
Oğlu İbrahim'i okutmak amacıyla fakülte avlusuna bırakan Süryani Papaz Hana, onu nüfusuna geçirip büyütür. İbrahim, 30 yaşında Jessi ile köyüne döner.
AY LAV YU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
2010 yılında gösterime giren Ay Lav Yu, Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiştir. Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle bilinen Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de yer almaktadır. Filmdeki olaylar 2001 yılına aittir.
AY LAV YU OYUNCU KADROSU
Steve Guttenberg - Christopher
Mariel Hemingway - Pamela
Katie Gill - Jessica
Josh Folan - Danny
Fadik Sevin Atasoy - Zişan
Sermiyan Midyat - İbrahim
Meray Ülgen - Yusuf
Ayça Damgacı - Fehime
Ayşe Nil Şamlıoğlu - Xate
Muhammed Cangören - Papaz Hana
Erdoğan Tuncel - Ubeyd
Burak Okçuoğlu - Bıra
Cengiz Bozkurt - Seyido
Nazlı Tosunoğlu - Gule
Şener Kökkaya - Pehçet
Bahar Ün - Sultan
Aziz İzzet Biçici - İşportacı
Hakan Karsak - Jandarma Komutanı