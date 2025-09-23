Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çarpıntı dizisi Sezin kimdir? Helin Elveren hayatı ve kariyeri merak ediliyor

Star TV’nin yeni dizisi Çarpıntı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Dizide “Sezin” karakterini oynayan Helin Elveren’in sahneleri sosyal medyada gündem oldu. Helin Elveren'in kariyeri, kaç yaşında olduğu ve daha önce hangi projelerde yer aldığı merak ediliyor.

Başrollerini genç ve başarılı isimlerin paylaştığı Çarpıntı dizisinde Sezin karakteriyle ekranlara gelen Helin Elveren, oyunculuk performansıyla izleyicilerin ilgisini topladı. İşte Helin Elveren’in hayatı ve kariyerine dair merak edilenler…

ÇARPINTI DİZİSİ SEZİN KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Çarpıntı dizisinde Sezin karakterine Helin Elveren oynuyor. Sezin, dizide kalp nakli olan Aslı’nın ikiz kardeşlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ablasına karşı son derece bağlı, güçlü ve korumacı bir yapıya sahip olan Sezin, mücadelesiyle dikkat çekiyor.

Dizide Sezin’in hareketli, sert ve mücadeleci yapısı ön plana çıkıyor. Ablasının iyiliği için her şeyi göze alan Sezin, aynı zamanda Murat karakterinin de ikiz kardeşidir. Sezin karakterini Helin Elveren canlandırıyor. 

Çarpıntı dizisi Sezin kimdir? Helin Elveren hayatı ve kariyeri merak ediliyor - 1. Resim

HELİN ELVEREN KİMDİR?

Helin Elveren, genç yaşına rağmen tiyatro ve televizyon dünyasında adını duyurmaya başlayan oyunculardan biri. İlk olarak tiyatro oyunlarında sahne alarak oyunculuğa adım atan Elveren, ardından televizyon projelerine yöneldi. Kısa sürede dikkat çeken performansı, onu yeni sezonda öne çıkan genç yeteneklerden biri haline getirdi.

Hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da Helin Elveren’in sosyal medyada aktif olduğu biliniyor. Instagram’da 60 bini aşkın takipçiye sahip olan genç oyuncu, gündelik yaşamından kareler ve tiyatro çalışmalarından görüntüler paylaşıyor.

Çarpıntı dizisi Sezin kimdir? Helin Elveren hayatı ve kariyeri merak ediliyor - 2. Resim

HELİN ELVEREN OYNADIĞI DİZİLER

Helin Elveren’in ilk televizyon projesinin Çarpıntı dizisi olduğu biliniyor. Daha önce tiyatro oyunlarında sahne aldı.

