Hastalığına iyi gelen aronyayı yetiştirdi, kilosunu 300 liradan satacak

Hastalığına iyi gelen aronyayı yetiştirdi, kilosunu 300 liradan satacak

- Güncelleme:
Hastalığına iyi gelen aronyayı yetiştirdi, kilosunu 300 liradan satacak
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da yaşayan Güllü Güller, soğuk hava isteyen aronyayı yetiştirmek için Burdur'a taşındı. Kalp rahatsızlığının atlatmasına katkı sağlayan bu meyveyi yetiştiren Güller, kendisi gibi hastalığı olanlara şifa için meyveyi ücretsiz ulaştıracak. Kalan meyve ise kilosu 300 liradan satılacak.

Antalya'da Güllü Güller'in (51), aronya meyvesi sayesinde kalp rahatsızlığı düzene girdi. 3 yıldır tükettiği meyveyi araştırarak dikimin yapmak isteyen Güller, Antalya'da yetişmeyeceğini öğrenince memleketi Burdur'un Tefenni ilçesine geldi.

HASTALARA BEDAVA VERECEK

Burada ilk önce 10 fidan ile başlayan Güller 8 yılda bahçesini büyüterek şimdilerde 1.200 fidanla aronya yetiştiriciliğine devam ediyor. Güller, kendisi gibi hastalıkları olan vatandaşlara aronya meyvesini ulaştırmak istiyor. Kendisine tanıdıkları vesilesiyle ulaşan hasta vatandaşlara aronya meyvesini ücretsiz bir şekilde vermeyi hedefleyen Güller, diğer kalan meyveleri ise kilosu 300 lira civarında satmayı planlıyor.

Hastalığına iyi gelen aronyayı yetiştirdi, kilosunu 300 liradan satacak - 1. Resim

"ANTALYA'DA YETİŞMİYOR; SOĞUK HAVA İSTEYEN BİR BİTKİ"

Güllü Güller aronya meyvesiyle ilgili televizyonda gördüğünü belirterek, "Bir programda bir kadının aronyayı tanıttığını izledim. Sonra da Ankara'da ilk yetiştiren kişileri aradım, onlardan da öğrendim. Fide arayışına geçtim. Sonra da öğrendim ki Antalya'da bu meyve olmuyor. Serin iklim ve soğuk hava isteyen bir bitki. Çok faydasının olduğunu ve hiçbir Müslüman ülkesinin bu meyveyi bilmediğini öğrenince de yetiştirmeye karar verdim. Kalbe çok iyi geldiğini öğrenince de arayış içine girdim. 3 yıl boyunca dışarıdan alarak yemeye başladım. Günlük 1 avuç tüketerek faydasını görünce de dikmeye karar verdim. Arazimiz de vardı. Böylece bir serüven oluştu. Benim şifa bulduğum bu meyveyi istedim ki bütün vatandaşlarımız öğrensin tanısın istedim" dedi.

Hastalığına iyi gelen aronyayı yetiştirdi, kilosunu 300 liradan satacak - 2. Resim

"HASAT EYLÜL AYINDA YAPILIYOR"

Kalbinde ritim bozukluğu olduğunu ifade eden Güller, "Benim kalbimde ritimde bir sıkıntım vardı. Daha sonrasında da nefesimde bir sıkıntı oluşmuştu. Aronyanın şifasına inanarak 3 yıl aldım ve yedim. Sonrasında arazimize sera yapmaktansa aronya dikelim ve bütün halk faydalansın istedik. Şimdilerde 1.200 adet fidanımız var. Hasadını da eylül başında yapıyoruz. Ama iklime göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yıl biraz daha sıcak ve yağmursuz geçti. Daha erkene aldı bazı üreticiler ama biz yine de eylül ayını bekledik. Olgunlaşma sürecini bekleyerek şimdilerde hasada yeni başladık" şeklinde konuştu.

Hastalığına iyi gelen aronyayı yetiştirdi, kilosunu 300 liradan satacak - 3. Resim

