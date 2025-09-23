Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirmişti! Para peşindeki baba tutuklandı

16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirmişti! Para peşindeki baba tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
16 yaşındaki kızını Tiktok&#039;ta dans ettirmişti! Para peşindeki baba tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da 16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirerek para kazanan baba Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görüntülerde dans eden çocuk E.N.Ç. ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan ve Tiktok üzerinden yayın yapan baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı E.N.Ç.'ye ait görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayılarak büyük tepki çekmişti. Görüntülerde kız çocuğunun dans ettiği ve babanın katılımcılardan uygulamada para olarak geçerli olan isteklerde bulunduğu görülmüştü.

BABA TUTUKLANDI

Görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adres tespiti yaparak çocuğu devlet koruması altına aldı. Görüntülerde kızını oynattığı görülen baba Ö.Ç. de emniyet tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirmişti! Para peşindeki baba tutuklandı - 1. Resim

BAKANLIK DAHA SÜRECİNE MÜDAHİL OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dava sürecine müdahil olunacağı ve şahsın gerekli cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi.

