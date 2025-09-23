16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirmişti! Para peşindeki baba tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan ve Tiktok üzerinden yayın yapan baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı E.N.Ç.'ye ait görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayılarak büyük tepki çekmişti. Görüntülerde kız çocuğunun dans ettiği ve babanın katılımcılardan uygulamada para olarak geçerli olan isteklerde bulunduğu görülmüştü.

BABA TUTUKLANDI

Görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adres tespiti yaparak çocuğu devlet koruması altına aldı. Görüntülerde kızını oynattığı görülen baba Ö.Ç. de emniyet tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAKANLIK DAHA SÜRECİNE MÜDAHİL OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dava sürecine müdahil olunacağı ve şahsın gerekli cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi.