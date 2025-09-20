TikTok’taki skandala Bakanlık el koydu: Kızını canlı yayında oynatan baba gözaltında!

Etik sorunlarla sık sık gündeme gelen TikTok yine bir rezalete sahne oldu. Hatay'ın Erzin ilçesinde kaydedilen skandal görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şüpheli babanın, canlı yayın açarak küçük kızını oynatması ve bu yolla para kazanmaya çalışması büyük tepki çekti. Yayına katılan bazı kullanıcılar, “Sen baba mısın?”, “Kızını nasıl böyle kullanıyorsun?” ifadeleriyle olaya sert tepki gösterdi.

YAPTIKLARINI 'NORMAL' KARŞILADI!

Olayın yankıları büyüyünce baba ve kızı yeniden canlı yayın açarak kendilerini eleştirenlere cevap verdi.

Yayında kendilerini eleştirenlere ağır küfürler eden baba, izleyicilere hakaretler yağdırdı. Baba, yaptıkları yayınların da “normal” olduğunu savundu.

Skandalın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık babanın gözaltına, çocuğun ise devlet korumasına alındığını açıkladı.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

Bugün bazı basın yayın organlarında "Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır.

Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.