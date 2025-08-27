Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Az önce deprem nerede oldu? AFAD 27 Ağustos son depremler listesi

Son dakika deprem listesi merak konusu oldu. Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerin konumu, büyüklüğü ve saatini dakika dakika paylaşıyor. Peki 27 Ağustos 2025 en son nerede deprem meydana geldi, büyüklüğü kaç? İşte son dakika deprem listesi...

Sismik hareketliliğin aralıksız sürdüğü Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğünde deprem büyük korku yaşatmıştı. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı, İstanbul, İzmir ve Ankara da dahil olmak üzere birçok ilde hissedilmişti. Bölgede artçılar devam etti. Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'de son depremler merak konusu oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem listesi bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler vatandaşlar tarafından yakın takibe alınıyor. Peki son deprem nerede oldu, büyüklüğü ne? İşte listesi... 

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul sallandı, işte ilk veriler - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), son depremin Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Artçı sarsıntıların aralıksız sürdüğü bölgede halk panik halinde. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
