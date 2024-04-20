Az önce olan son depremler listesi (20 Nisan)
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların bilgilerine ulaşabiliyoruz. Malatya'da 3.8 büyüklüğünde sarsıntının ardından az önce deprem mi oldu merak edildi.
AFAD sayesinde 20 Nisan'da olan sarsıntıların nerede, saat kaçta olduğuna erişebilmekteyiz. Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından detaylar araştırılıyor.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen sarsıntıların detayları şöyle:
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi