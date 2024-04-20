Az önce olan son depremler listesi (20 Nisan)

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 15:48 - Güncelleme:

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Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların bilgilerine ulaşabiliyoruz. Malatya'da 3.8 büyüklüğünde sarsıntının ardından az önce deprem mi oldu merak edildi.