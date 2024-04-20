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Az önce olan son depremler listesi (20 Nisan)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Az önce olan son depremler listesi (20 Nisan)

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların bilgilerine ulaşabiliyoruz. Malatya'da 3.8 büyüklüğünde sarsıntının ardından az önce deprem mi oldu merak edildi.

AFAD sayesinde 20 Nisan'da olan sarsıntıların nerede, saat kaçta olduğuna erişebilmekteyiz. Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından detaylar araştırılıyor.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen sarsıntıların detayları şöyle:

Az önce olan son depremler listesi (20 Nisan) - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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