Aziz Sancar kimdir? Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın hayatı ve kariyeri

Nobel Kimya Ödüllü doktor, akademisyen, biyokimyager ve moleküler biyolog Prof. Dr. Aziz Sancar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Türkiye ve ABD vatandaşı olan Sancar, bilim dünyasında DNA onarımı, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Peki, Aziz Sancar kimdir? İşte Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar hakkında merak edilenler.

AZİZ SANCAR KİMDİR?

8 Eylül 1946’da orta gelirli bir çiftçi ailesinin yedinci çocuğu olarak dünyaya gelen Aziz Sancar, temel eğitimini Mardin’de tamamladı. Lise yıllarında futbolcu olmayı düşlerken, son sınıfta bu hayalini bırakarak İstanbul’da yüksek öğrenime başladı. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Sancar, memleketi Savur’da kısa süre doktorluk yaptıktan sonra kazandığı NATO-TÜBİTAK bursu ile ABD’ye gitti.

Dallas Teksas Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji alanında doktora yapan Sancar, burada “fotoliyaz” çalışmasıyla DNA onarımında önemli bir keşfe imza attı. Daha sonra Yale Üniversitesi’nde DNA onarımı alanında doçentlik tezini tamamladı. Sancar, 1997’den bu yana ABD’nin Kuzey Carolina Üniversitesi’nde biyokimya ve biyofizik alanında araştırmalarını sürdürüyor.

Sancar, biyokimya profesörü eşi Gwen Boles Sancar'la birlikte ABD’de okuyan Türk öğrencilere destek olmak amacıyla Aziz & Gwen Sancar Vakfı’nı kurdu. Ayrıca Kuzey Carolina’da “Carolina Türk Evi” isimli bir öğrenci misafirhanesi açtı.

AZİZ SANCAR'IN KARİYERİNDEKİ ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARI

1969: İstanbul Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu.

1977: Dallas Üniversitesi’nde doktora derecesini aldı.

1977-1982: Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde DNA onarımı araştırmalarına başladı.

1997: Kuzey Carolina Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etti.

Aziz Sancar, DNA onarımı, hücre dizilimi ve kanser tedavisi üzerine yaptığı çalışmalarla bugüne kadar 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayımladı. Özellikle kanser tedavisinde sirkadiyen saat kullanımıyla önemli başarılar elde etti.

AZİZ SANCAR'IN BAŞARILARI VE ALDIĞI ÖDÜLLER

1984: ABD Ulusal Bilim Vakfı Genç Araştırmacı Ödülü

1990: Amerikan Fotobiyoloji Derneği Ödülü

1995: ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Ödülü

1997: TÜBİTAK Bilim Ödülü

2004: ABD Fen ve Sosyal Bilimler Akademisi Ödülü

2005: ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyeliği (ilk Türk bilim insanı)

2006: TÜBA üyeliği

2007: Vehbi Koç Ödülü

2015: Nobel Kimya Ödülü

2015 yılında Paul Modrich ve Tomas Lindahl ile birlikte DNA onarım mekanizmalarını aydınlatan çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Aziz Sancar, bu ödülü Anıtkabir’e teslim ederek Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etti. Ödülü, Anıtkabir’deki “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi”nde özel bir alanda sergilenmektedir.