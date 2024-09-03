Ba Bs bildirimleri Eylül 2024 dönemi sonrası için kaldırıldı

Ba-Bs bildirim zorunluluğu Eylül 2024'ten itibaren kaldırıldı. Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle beraber bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, mal ve hizmet alım ve satımlarını Ba-Bs formlarıyla beyan etmek zorunda olmayacak.

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan son düzenlemeler, işletmelerin mali yükümlülüklerinde önemli değişiklikler getirdi.

Yapılan değişikliklerle birlikte vergiye uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve mükelleflerin bildirim yükümlülüklerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

BA BS FORMU NEDİR?

Ba ve Bs formları Türkiye’deki vergi mükelleflerinin belirli bir tutarın üzerindeki mal ve hizmet alım ve satımlarını beyan etmeleri için kullanılan birer bildirim aracıydı.

Ba formu mükelleflerin mal ve hizmet alımlarını, Bs formu ise satışlarını kapsayan bildirimleri ifade etmekte.

Ba-Bs formları Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na mali işlemlerini raporlamasını zorunlu kılarak, alıcı ve satıcılar arasındaki işlemlerin karşılaştırılmasına olanak tanıyordu.

BA BS KALKTI MI?

Ba-Bs bildirimleri Eylül 2024 dönemi itibarıyla kaldırıldı. Vergi Usul Kanunu'nda yapılan son düzenlemeyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir tutarın üzerindeki mal ve hizmet alım ve satımlarına ilişkin bildirim zorunluluğu sona erdi.

BA-BS FORMLARI NEDEN KALDIRILIYOR?

Ba-Bs formlarının kaldırılmasında vergiye uyum süreçlerinin daha verimli ve maliyet etkin bir hale getirilmesi amaçlanmakta.

Elektronik belgeler ve dijital altyapılar sayesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer kamu kurumları arasındaki veri paylaşımı ve analiz imkanları da artmış durumda.

Geçmişte manuel olarak yapılan birçok işlemin artık otomatik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

YENİ DÜZENLEMEYLE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni düzenleme Ba-Bs formlarının Eylül 2024 döneminden itibaren artık verilmeyeceği anlamına geliyor.

Fakat Eylül 2024 öncesi dönemler için mevcut tebliğlere uygun olarak bildirim yapma zorunluluğu devam ediyor.

Yeni uygulama bu noktada mükelleflerin vergiye uyum maliyetlerini azaltacak ve bildirim süreçlerini basitleştirecek.