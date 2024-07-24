Bağcılar'da okla vurulan imamın hayati tehlikesi olmazken saldırgan yakalandı

Bugün İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen olay gündemde yerini alırken Bağcılar'da okla vurulan imamın sağlık durumu merak edildi. Camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği sebebiyle imam ile tartışan saldırgan, okla vurdu.

24 Temmuz günü Bağcılar'da bir imamın okla vurulmasının ardından saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken camide bir kişinin şortla namaz kılmasına müdahale etmediği gerekçesiyle imam okla vuruldu.

İmamın hayati tehlikesi bulunmazken okla vuran kişi de yakalandı.

BAĞCILAR'DA OKLA VURULAN İMAMIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bugün Bağcılar'da bir vatandaş, camide şortla namaz kılınmasına müdahale etmediği için imamla tartıştıktan bir süre sonra okla geri gelen saldırgan ok attı.

Bağcılar Necattin Camii'nde meydana gelen olayda yaralı imam omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatla omuzundaki ok parçaları alınan imamın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplere okla vurulan imama ilk müdahaleyi yaparken polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

Muhammet F.G. ile İmam Dursun Kuru arasında geçen olaydan esnasında saldırgan, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

BAĞCILAR'DA OKLA VURULAN İMAM HANGİ CAMİİDE OLDU?

Bugün meydana gelen olay, Bağcılar Necattin Camii'nde olurken imam Dursun Kuru okla vurulması sonucu yaralandı.