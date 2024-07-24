Bingöl'de dehşet anları! Önüne gelene bıçakla saldırdı, 2 kişiyi öldürdü

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs, etrafındakilere bıçakla saldırıp 2 kişiyi öldürdü 7 kişiyi yaraladı. Olayla ilgili açıklama yapan Valilik, şahsın yakalandığını duyurdu.

Bingöl bugün öğle saatlerinde dehşeti yaşadı. Madde bağımlısı bir kişi cinnet geçirerek etrafındakilere bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Bingöl Valiliği ise şahsın olaydan saatler sonra yakalandığını duyurup şu açıklamayı yaptı:

Bugün saat 13:30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir sahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu iki (2) vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.