Bahar dizisinde Parla karakterini 24 yaşındaki Sena Kalıp canlandırıyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mart 2024 20:48 - Güncelleme: 12 Mart 2024 21:12 - Güncelleme:

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Bahar Parla kim, gerçek adı ne? Sena Kalıp kimdir? sorularının cevabı gündeme geldi. Bahar dizisinde Parla'yı Sena Kalıp canlandırıyor. Bahar dizisi yayınlandığı günden bugüne karakterleri ve oyuncuları ile konuşulmaya devam ediyor. İşte, Sena Kalıp'ın hayatı, biyografisi ve dizileri...