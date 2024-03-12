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Haberler > Haberler > Bahar dizisinde Parla karakterini 24 yaşındaki Sena Kalıp canlandırıyor

Bahar dizisinde Parla karakterini 24 yaşındaki Sena Kalıp canlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisinde Parla karakterini 24 yaşındaki Sena Kalıp canlandırıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar Parla kim, gerçek adı ne? Sena Kalıp kimdir? sorularının cevabı gündeme geldi. Bahar dizisinde Parla'yı Sena Kalıp canlandırıyor. Bahar dizisi yayınlandığı günden bugüne karakterleri ve oyuncuları ile konuşulmaya devam ediyor. İşte, Sena Kalıp'ın hayatı, biyografisi ve dizileri...

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde Parla karakterini Sena Kalıp canlandırıyor. Sena Kalıp'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı dizilerin detayları haberimizde yer alıyor. 

BAHAR DİZİSİ PARLA KİM, GERÇEK ADI NE?

Bahar dizisinde Parla karakterini Sena Kalıp canlandırıyor. Parla dizide Doktor Rengin'in kızını canlandıran Parla, aynı zamanda Bahar ve Timur'un kızı Umay ile resim kursundan yakın arkadaştır. 

SENA KALIP KİMDİR? 

Sena Kalıp, 2000 yılında İstanbul'da doğdu. 24 yaşındaki genç oyuncu tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 2023 yılında ilk ekran önü macerasını Ruhun Duymaz dizisinde Elif karakteriyle yaşadı. Şimdilerde ise Bahar dizisinde Parla karakterini canlandırıyor. Sena Kalıp, Instagram ve Tiktok platformlarını aktif olarak kullanıyor.Bahar dizisinde Parla karakterini 24 yaşındaki Sena Kalıp canlandırıyor - 1. Resim

SENA KALIP KAÇ YAŞINDA?

2000 doğumlu Sena Kalıp, 24 yaşındadır. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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