Bahar yeni bölüm bu akşam var mı? 2 Eylül Show TV yayın akışı paylaşıldı
SHOW TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Bahar'ın bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 2 Eylül Show TV yayın akışının paylaşılmasıyla beraber "Bahar yeni bölüm bu akşam var mı?" sorusunun cevabı belli oldu.
İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği Bahar dizisi Salı akşamlarının en çok araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor.
Yeni sezonun başlayıp başlamadığı ve bu akşam yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceği arama motorlarında araştırılıyor.
BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Bahar yeni bölümüyle akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni sezon tarihi hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Detaylar belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
Geçen sene ekranlara 24 Eylül tarihinde dönüş yapan yapım için bu yılki başlangıç takvimi büyük bir heyecanla bekleniyor.
BAHAR BUGÜN VAR MI?
Bahar dizisinin bugün yeni bölümü yayınlanmayacaktır. 2 Eylül 2025 TV yayın akışına bakıldığında 20:00'da Güldür Güldür Show ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 2 EYLÜL 2025
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Ya Sonra
01:45 Gelin Evi
03:45 Ya Sonra