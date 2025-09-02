Bahar yeni bölüm bu akşam var mı? 2 Eylül Show TV yayın akışı paylaşıldı

İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği Bahar dizisi Salı akşamlarının en çok araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor.

Yeni sezonun başlayıp başlamadığı ve bu akşam yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceği arama motorlarında araştırılıyor.

BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Bahar yeni bölümüyle akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni sezon tarihi hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Detaylar belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

Geçen sene ekranlara 24 Eylül tarihinde dönüş yapan yapım için bu yılki başlangıç takvimi büyük bir heyecanla bekleniyor.

BAHAR BUGÜN VAR MI?

Bahar dizisinin bugün yeni bölümü yayınlanmayacaktır. 2 Eylül 2025 TV yayın akışına bakıldığında 20:00'da Güldür Güldür Show ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 2 EYLÜL 2025

06:00 Güzel Günler

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Ya Sonra

01:45 Gelin Evi

03:45 Ya Sonra