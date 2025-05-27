Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? Bahar sezon finali 48. bölüm ile ekranlara ara verecek!

Show TV’nin izlenme rekorları kıran ve büyük beğeni toplayan dizisi Bahar, sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara vermeye hazırlanıyor. Salı akşamları yayınlanan dizi, 48. bölümüyle sezonu kapatacak. Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman merak ediliyor.

BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyicilerle buluşan Bahar dizisi, 48. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Demet Evgar’ın yer aldığı dizi sezon boyunca ilgiyle takip edildi.

Geçtiğimiz yıl Bahar dizisi yeni sezonuna 24 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı. Bu doğrultuda dizinin 2025 sezonunun da yine Eylül ayının son haftasında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

Yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de dizinin geleneksel yayın takvimini koruyarak önümüzdeki sezon da Eylül ayında dönüş yapması öngörülüyor.

BAHAR SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Bahar dizisi 48. bölümüyle birlikte sezon finali yapacak. Bahar sezon finali bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan fragmanda, Bahar’ın doktor unvanına kavuştuğu, Çağla’nın evlilik teklifine “Evet” dediği ve Gülçiçek ile Reha’nın düğün hazırlıklarının ekrana geldiği sahneler heyecana neden oldu.

Aynı zamanda Timur’un Amerika’ya gitmek üzere bindiği uçağın kaza yaptığı bilgisi de sezon finalinin duygusal ve dramatik bir şekilde tamamlanacağını düşündürdü. Evren’in, Bahar’la nikah masasında şahit olarak bulunduğu sahnede sarf ettiği “Seninle masanın bu tarafında da buluşmak varmış” sözleri dikkatleri cezbetti.

BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Bahar dizisinin sezon finali olan 48. yeni bölümü bu akşam Show TV’de ekranlara gelecek. Saat 20.00’de başlayacak olan yeni bölüm, dizinin sezon boyunca ördüğü tüm hikayeyi kısa süreli noktalayacak.

Fragmanda yer alan gelişmeler, izleyicilere hem sürprizlerle dolu hem de duygu yüklü bir sezon finali sinyali verdi. Timur’un bindiği New York seferli uçağın düşmesi ve kazada ölü veya yaralı sayısının bilinmemesi, final sahnesinde büyük bir etki doğuracak.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünde başarılı oyuncu Demet Evgar’ın yer aldığı Bahar dizisinde Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak da öne çıkan karakterleri canlandırıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Hatice Aslan, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Büşra Pekin, Elçin Afacan, Nihal Yalçın ve Nizam Namidar gibi deneyimli ve sevilen isimler de yer alıyor.

BAHAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bahar dizisi dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı varmış gibi görünen Bahar’ın, ani bir hastalıkla sarsılan hayatını merkeze alıyor. Yaşadığı sağlık sorunları Bahar'ı yalnızca fiziksel olarak değil, duygusal anlamda da büyük bir değişime sürüklüyor.

Bu süreçte eşi Timur’un gizli kalan yönleriyle yüzleşirken, Evren adlı bir başka doktorun hayatına girişiyle birlikte geçmişin ve geleceğin hesaplaşması başlıyor. Aile yapısında ve Bahar’ın kişisel hayatında pek çok denge değişiyor.