Balıkesir'de deprem mi oldu? 31 Ağustos AFAD son dakika deprem listesi
BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), son depremin Balıkesir'de meydana geldiğini duyurdu. Peş peşe meydana gelen depremlerin merkez üssü sismik hareketliliği sürdüğü Sındırgı olduğu belirtildi. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak açıklandı. Yerin 7 kilometre yakınında gerçekleşen deprem birçok yerde hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.