Depremin vurduğu Sındırgı'da ticaret yeniden canlanacak! Konteyner çarşı kurulumu için düğmeye basıldı

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin ardından Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Kaymakamlığı koordinesinde, AFAD öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede geçici çarşı oluşturulacak.

GEÇİCİ AFAD ÇARŞISI KURULACAK

Yıkılan binaların bulunduğu alanlar ile otogar bölgesine toplam 16 konteynerden oluşan geçici "AFAD çarşısı" kurulacak. Sındırgı Belediyesi ise Akpınar Yaşam Merkezi içerisinde esnaf için dükkan bölümleri hazırlayacak.

"EN KISA SÜREDE ESNAFIMIZA TESLİM EDECEĞİZ"

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve AFAD Balıkesir İl Müdürü Osman Atsız, kurulum alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Koyuncu, "En kısa sürede konteyner dükkanların kurulumunu tamamlayarak esnafımıza teslim edeceğiz." dedi.