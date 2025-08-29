Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Depremin vurduğu Sındırgı'da ticaret yeniden canlanacak! Konteyner çarşı kurulumu için düğmeye basıldı

Depremin vurduğu Sındırgı'da ticaret yeniden canlanacak! Konteyner çarşı kurulumu için düğmeye basıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Depremin vurduğu Sındırgı&#039;da ticaret yeniden canlanacak! Konteyner çarşı kurulumu için düğmeye basıldı
Deprem, Afad, Sındırgı, Balıkesir, Esnaf, Yenileme, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından iş yerleri hasar gören ve yıkılan esnaf için AFAD tarafından konteyner dükkan kurulumu başlatıldı.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin ardından Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Kaymakamlığı koordinesinde, AFAD öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede geçici çarşı oluşturulacak.

Depremin vurduğu Sındırgı'da ticaret yeniden canlanacak! Konteyner çarşı kurulumu için düğmeye basıldı - 1. Resim

GEÇİCİ AFAD ÇARŞISI KURULACAK

Yıkılan binaların bulunduğu alanlar ile otogar bölgesine toplam 16 konteynerden oluşan geçici "AFAD çarşısı" kurulacak. Sındırgı Belediyesi ise Akpınar Yaşam Merkezi içerisinde esnaf için dükkan bölümleri hazırlayacak.

Depremin vurduğu Sındırgı'da ticaret yeniden canlanacak! Konteyner çarşı kurulumu için düğmeye basıldı - 2. Resim

"EN KISA SÜREDE ESNAFIMIZA TESLİM EDECEĞİZ"

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve AFAD Balıkesir İl Müdürü Osman Atsız, kurulum alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Koyuncu, "En kısa sürede konteyner dükkanların kurulumunu tamamlayarak esnafımıza teslim edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gazze tezkeresi TBMM'de kabul edildiAvrupa'nın nükleer başkenti 'Ruslaştırılıyor'! Hayalet ve korku şehri Putin'in yeni göz bebeği
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze tezkeresi TBMM'de kabul edildi - GündemGazze tezkeresi TBMM'de kabul edildiHafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullular Pazar gününe dikkat! - Gündemİstanbullular Pazar gününe dikkat!Popüler sohbet uygulamaları erişime kapatıldı... Aralarında Azar, LivU ve Tango da var! - GündemÇok sayıda sohbet uygulamasına erişim yasağı!Tarihin ilk yapay zeka cinayeti! ChatGPT ile dostluğu aklını çeldi, annesini katledip intihar etti - GündemTarihin ilk yapay zeka cinayeti!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Heyetini kabul etti - GündemErdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Heyetini kabul ettiFenerbahçe taraftarı Mourinho'nun gidişini helva dağıtarak kutladı - GündemFenerbahçe taraftarı Mourinho'nun gidişini helva dağıtarak kutladı
Sonraki Haber Yükleniyor...