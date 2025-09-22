Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ballon d'Or hangi kanalda, saat kaçta? 2025 ödül törenine geri sayım başladı

- Güncelleme:
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or 2025 ödül töreni için geri sayım başladı. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Jude Bellingham gibi yıldızların aday olduğu tören, Paris’te düzenlenecek. Peki Ballon d'Or töreni hangi kanalda, saat kaçta izlenecek, canlı yayın olacak mı? İşte futbolseverlerin merak ettiği tüm detaylar…

Her yıl futbol dünyasının en iyilerini taçlandıran Ballon d'Or ödül töreni bu sene Paris’te seyircilerle buluşuyor. 2025 Ballon d'Or ödül töreni saati ve yayın yeri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

BALLON D'OR 2025 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ballon d'Or ödül töreni 2025 yılında futbolseverler için heyecan verici bir geceye sahne olacak. Paris’te düzenlenecek organizasyonda kırmızı halı geçişinden ödüllerin takdimine kadar birçok an canlı olarak ekranlara yansıyacak. Futbolun en prestijli ödül gecesini izlemek isteyenler için saat bilgisi ve yayıncı kuruluş detayları öne çıkıyor.

Ballon d'Or hangi kanalda, saat kaçta? 2025 ödül törenine geri sayım başladı - 1. Resim

Törenin Türkiye saatiyle 21.00 - 22.00 arasında başlaması bekleniyor. Sunuculuğunu Hollandalı futbol efsanesi Ruud Gullit ve gazeteci Kate Scott’un yapacağı etkinlik yaklaşık üç saat sürecek. Ballon d'Or Ödül Töreni, Tivibu Spor'da yayınlanacak.

Ballon d'Or hangi kanalda, saat kaçta? 2025 ödül törenine geri sayım başladı - 2. Resim

BALLON D'OR 2025 ÖDÜL TÖRENİ NEREDE İZLENİR, CANLI YAYIN OLACAK MI?

Futbol dünyasında yılın en iyilerinin ödüllendirildiği Ballon d'Or töreni, Türkiye dahil birçok ülkede farklı platformlardan takip edilebilecek. Henüz Türkiye’de Tivibu Spor'da yayınlanacak.

Ballon d'Or hangi kanalda, saat kaçta? 2025 ödül törenine geri sayım başladı - 3. Resim

2025 BALLON D'OR ADAYLARI

Ousmane Dembele (PSG ve Fransa)

Gianluigi Donnarumma (Manchester City ve İtalya)

Jude Bellingham (Real Madrid ve İngiltere)

Desire Doue (PSG ve Fransa)

Denzel Dumfries (Internazionale ve Hollanda)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund ve Gine)

Erling Haaland (Manchester City ve Norveç)

Viktor Gyökeres (Arsenal ve İsveç)

Achraf Hakimi (PSG ve Fas)

Harry Kane (Bayern Münih ve İngiltere)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG ve Gürcistan)

Robert Lewandowski (Barcelona ve Polonya),

Alexis Mac Allister (Liverpool ve Arjantin)

Lautaro Martinez (Internazionale ve Arjantin)

Scott McTominay (Napoli ve İskoçya)

Kylian Mbappe (Real Madrid ve Fransa)

Nuno Mendes (PSG ve Portekiz)

Joao Neves (PSG ve Portekiz)

Pedri (FC Barcelona ve İspanya)

Cole Palmer (Chelsea ve İngiltere)

Michael Olise (Bayern Münih ve Fransa)

Raphinha (Barcelona ve Brezilya)

Declan Rice (Arsenal ve İngiltere)

Fabian Ruiz (PSG ve İspanya)

Lamine Yamal (Barcelona ve İspanya)

Florian Wirtz (Liverpool ve Almanya)

Vitinha (PSG ve Portekiz)

Vinicius Jr. (Real Madrid ve Brezilya)

Virgil van Dijk (Liverpool ve Hollanda)

Mohamed Salah (Liverpool ve Mısır)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

