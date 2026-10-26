Ballon d'Or ne zaman verilecek saat kaçta? 2026 Ballon d'Or ödül töreni canlı yayın bilgileri

2026 Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım sürerken futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Altın Top'un sahipleri merak ediliyor. Bu yıl 70'incisi düzenlenecek organizasyonda erkek ve kadın futbolunun en başarılı isimleri ödüllendirilirken genç oyuncu, kaleci, teknik direktör ve kulüp kategorilerinde de kazananlar açıklanacak. France Football ve UEFA iş birliğiyle gerçekleştirilecek törenin başlama saati ve Türkiye'deki canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Ballon d'Or ne zaman verilecek, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2026 Altın Top ödül törenine ilişkin ayrıntılar...

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Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl erkekler ve kadınlar kategorisinde Altın Top'un yeni sahipleri belirlenecek. Organizasyonun 70. yılına özel olarak hazırlanan gecede dünyanın farklı ülkelerinden futbolcular, teknik direktörler ve kulüp temsilcileri bir araya gelecek. Geçen yıl erkeklerde Ousmane Dembele, kadınlarda ise Aitana Bonmati'nin kazandığı ödül için yeni adaylar değerlendirilecek. Törenin düzenleneceği yer, başlangıç saati ve canlı yayın seçenekleri de organizasyon öncesinde araştırılıyor.

BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK SAAT KAÇTA?

2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbol dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan Altın Top ödülleri, bu yıl İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium Tiyatrosu'nda sahiplerini bulacak. Kırmızı halı etkinliği ise 21.00'de başlayacak. Böylece dünyanın önde gelen futbolcuları ve davetliler, ödül töreni öncesinde kırmızı halıda bir araya gelecek.

Ballon dOr ne zaman verilecek saat kaçta? 2026 Ballon dOr ödül töreni canlı yayın bilgileri

Bu yıl Ballon d'Or ödül töreni, organizasyonun 70. yılı nedeniyle özel bir anlam taşıyor. France Football tarafından ilk kez 1956 yılında verilen ödülün ilk sahibi İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews olmuştu. Törenin tarihinde ilk kez Londra'da düzenlenmesi kararı da Matthews'ın anısını yaşatmak amacıyla alındı. France Football ve UEFA tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen organizasyonda erkekler ve kadınlarda yılın futbolcusu ödüllerinin yanı sıra en iyi genç oyuncu, kaleci, teknik direktör, forvet ve kulüp kategorilerinde de ödüller dağıtılacak.

BALLON D'OR CANLI YAYINI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 Ballon d'Or ödül töreni Türkiye'de Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak organizasyonu Tivibu Spor 1 üzerinden takip edebilecek. Ballon d'Or ödül töreninin yayın akışı, kırmızı halı etkinlikleriyle başlayacak.

Ballon dOr ne zaman verilecek saat kaçta? 2026 Ballon dOr ödül töreni canlı yayın bilgileri

BALLON D'OR ADAYLARI

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Rodri (Manchester City/Barcelona), Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba (Arsenal), Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Lautaro Martinez (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Lionel Messi (Inter Miami), Sadio Mane (Al Nassr), Julian Quinones (Al Qadsiah)

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