Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barcelona-Getafe maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu! İspanya La Liga’nın 5. haftasında Barcelona, Estadi Johan Cruyff’ta güçlü rakibi Getafe’yi ağırlayacak.

Barcelona-Getafe maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak netlik kazandı. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, hem ligde hem de Avrupa’daki başarılı performansını sürdürmek istiyor. Getafe ise deplasmanda puanla dönme hedefinde mücadeleye çıkacak.

Barcelona-Getafe maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga 5. hafta heyecanı sürüyor! - 1. Resim

BARCELONA-GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya La Liga’nın 5. haftasında heyecan dorukta. Estadi Johan Cruyff’ta oyananack Barcelona-Getafe maçıS Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Barcelona-Getafe maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga 5. hafta heyecanı sürüyor! - 2. Resim

BARCELONA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona-Getafe maçı 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 22.00’de başlayacak. Barcelona, ligdeki güçlü performansını ilerletirken Getafe ise deplasmanda galibiyet almak istiyor.

Barcelona-Getafe maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga 5. hafta heyecanı sürüyor! - 3. Resim

BARCELONA-GETAFE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Barcelona: Garcia, Kounde, Eric Garcia, Christensen, Martin, Pedri, Casado, Rashford, Olmo, Raphinha, Ferran

Getafe: Soria, Kiko, Djene, Duarte, Abqar, Rico, Milla, Martin, Arambarri, Liso, Mayoral

Kaynak: Türkiye Gazetesi

