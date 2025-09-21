Arsenal-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig’de geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Sezona dalgalı bir başlangıç yapan Manchester City, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Şimdi ise Arsenal-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak ediliyor.

ARSENAL-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 5. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu’nda Manchester City’i ağırlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Arsenal-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.

ARSENAL-MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig’in dev mücadelesi Arsenal-Manchester City maçı 21 Eylül Pazar günü saat 18.30’da başlayacak.

ARSENAL-MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Madueke, Martinelli, Gyökeres

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Doku, Haaland