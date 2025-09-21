Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arsenal-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı

Arsenal-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı

- Güncelleme:
Arsenal-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı
İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında futbolseverleri büyük bir derbi heyecanı bekliyor. Ligin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arsenal ile Manchester City, Londra’da kozlarını paylaşacak. Arsenal-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu!

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig’de geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Sezona dalgalı bir başlangıç yapan Manchester City, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Şimdi ise Arsenal-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak ediliyor.

Arsenal-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı - 1. Resim

ARSENAL-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 5. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu’nda Manchester City’i ağırlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Arsenal-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.

Arsenal-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı - 2. Resim

ARSENAL-MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig’in dev mücadelesi Arsenal-Manchester City maçı 21 Eylül Pazar günü saat 18.30’da başlayacak. 

Arsenal-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı - 3. Resim

ARSENAL-MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Madueke, Martinelli, Gyökeres

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Doku, Haaland

