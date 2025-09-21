Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor mücadelesi olacak. 23 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan mücadeleye ilgi yoğunlaştı. Süper Lig'de oynanan 12 karşılaşmada Çaykur Rizespor 5, Kocaelispor ise 4 galibiyet aldı. Peki, Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Süper Lig'de sezona Selçuk İnan'la başlayan Kocaelispor, 5 maçta 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle yalnızca 1 puan aldı.Körfez ekibi son olarak Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-0 yenildi.
KOCAELİSPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı 21 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
KOCAELİSPOR-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Yeni transferlerden Serdar Dursun ve Habib Ali Keita ise şans bulmaları halinde Kocaelispor formasıyla ilk maçlarına çıkacak.
