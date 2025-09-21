Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül maç takvimi belli oldu

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül maç takvimi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül maç takvimi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen taraftarlar ise "Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?” sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Eylül Pazar maç programı...

Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmaları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu akşam Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Ayrıca İspanya La Liga’da ise Barcelona ile Getafe mücadele edecek.

Avrupa’da İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 2’de birbirinden önemli maçlar olacak.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül maç takvimi belli oldu - 1. Resim

BUGÜN KİMİN MAÇI, HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Lazio - Roma İtalya Serie A S Sport 2

15:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

15:30 PSV - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus 

16:00 Bournemouth - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 5

16:00 Sunderland - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül maç takvimi belli oldu - 2. Resim

16:00 Paris FC - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

16:00 Cremonese - Parma İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Torino - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2

16:00 Beykoz İshaklı Spor - Bulvarspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

16:30 Eintracht Frankfurt - Union Berlin Almanya Bundesliga S Sport Plus

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül maç takvimi belli oldu - 3. Resim

17:00 Rams Başakşehir - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Kocaelispor - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:15 Mallorca - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport

17:30 Partick Thistle - Celtic İskoçya Lig Kupası Çeyrek Final S Sport Plus

17:45 AZ Alkmaar - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül maç takvimi belli oldu - 4. Resim

18:15 Monaco - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

18:15 Auxerre - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

18:15 Le Havre - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

18:30 Bayer Leverkusen - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:30 Arsenal - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül maç takvimi belli oldu - 5. Resim

18:30 Sumqayıt - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:00 Sakaryaspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Fiorentina - Como İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 Giresunspor - Bulancakspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

19:30 Elche - Real Oviedo İspanya La Liga S Sport

20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül maç takvimi belli oldu - 6. Resim

20:30 B.Dortmund - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

20:30 CA Independiente - San Lorenzo Arjantin Primera Division Spor Smart

21:45 Marsilya - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül maç takvimi belli oldu - 7. Resim

21:45 Inter - Sassuolo İtalya Serie A S Sport 2

22:00 Barcelona - Getafe İspanya La Liga S Sport

23:30 Sport Recife - Corinthians Brezilya Serie A Smart Spor 2Spor Smart 2

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert tepki: Bu, kulübe yapılmış kötülüktür
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Kasımpaşa hakemi kim oldu, ilk 11'ler açıklandı mı? - HaberlerFenerbahçe Kasımpaşa hakemi kim oldu, ilk 11'ler açıklandı mı?Güneş tutulması bugün saat kaçta başlayacak, İstanbul'dan görülecek mi? - HaberlerGüneş tutulması bugün saat kaçta başlayacak, İstanbul'dan görülecek mi?İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? Öğrencilere ek gelir fırsatı - HaberlerİŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? Öğrencilere ek gelir fırsatıKasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi araştırılıyor - HaberlerKasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi araştırılıyor11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak? İçeriği ve maddeleri araştırılıyor - Haberler11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman açıklanacak? İçeriği ve maddeleri araştırılıyorLüks restoranda alem yaptılar, 8 bin 500 TL'lik hesabı ödemeden kaçtılar - HaberlerLüks restoranda alem yaptılar, tek kuruş ödemeden kalktılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...