Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Eylül maç takvimi belli oldu
Bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen taraftarlar ise "Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?” sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Eylül Pazar maç programı...
Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmaları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu akşam Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Ayrıca İspanya La Liga’da ise Barcelona ile Getafe mücadele edecek.
Avrupa’da İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 2’de birbirinden önemli maçlar olacak.
BUGÜN KİMİN MAÇI, HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 Lazio - Roma İtalya Serie A S Sport 2
15:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport
15:30 PSV - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus
16:00 Bournemouth - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
16:00 Sunderland - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
16:00 Paris FC - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
16:00 Cremonese - Parma İtalya Serie A S Sport Plus
16:00 Torino - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2
16:00 Beykoz İshaklı Spor - Bulvarspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
16:30 Eintracht Frankfurt - Union Berlin Almanya Bundesliga S Sport Plus
17:00 Rams Başakşehir - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Kocaelispor - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
17:15 Mallorca - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport
17:30 Partick Thistle - Celtic İskoçya Lig Kupası Çeyrek Final S Sport Plus
17:45 AZ Alkmaar - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus
18:15 Monaco - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
18:15 Auxerre - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
18:15 Le Havre - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
18:30 Bayer Leverkusen - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus
18:30 Arsenal - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
18:30 Sumqayıt - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:00 Sakaryaspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Fiorentina - Como İtalya Serie A S Sport Plus
19:00 Giresunspor - Bulancakspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
19:30 Elche - Real Oviedo İspanya La Liga S Sport
20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
20:30 B.Dortmund - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus
20:30 CA Independiente - San Lorenzo Arjantin Primera Division Spor Smart
21:45 Marsilya - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
21:45 Inter - Sassuolo İtalya Serie A S Sport 2
22:00 Barcelona - Getafe İspanya La Liga S Sport
23:30 Sport Recife - Corinthians Brezilya Serie A Smart Spor 2Spor Smart 2