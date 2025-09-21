Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri belli oldu

Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri belli oldu

- Güncelleme:
Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Samsunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor!

Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede izlenir netleşti! Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan Samsunspor, 5 maç sonunda 8 puan topladı. Karadeniz ekibi, çıktığı karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken sadece 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ise Süper Lig’de zor günler geçiriyor. Geride kalan 5 maçta yalnızca 1 galibiyet elde eden kırmızı-siyahlılar, 4 yenilgi alarak 3 puanla 17. sırada yer aldı. 

Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

SAMSUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Samsunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadele 21 Eylül Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

SAMSUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Süper Lig’in bu önemli mücadelesi beIN SPORTS 2 ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemliğini Çağdaş Altay üstlenecek.

Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri belli oldu - 3. Resim

SAMSUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11

Samsunspor: Okan, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Mendes, Ntcham, Celil, Tomasson, Musaba, Holse, Mouandilmadji

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Muhammed, Anıl, Balkovec, Doh, Johnson, Berkay, Camacho, Larsson, Tiago

İzmirliler isyan etti, kötü koku her yere yayıldı! Sokaklarda fareler cirit atıyor...
