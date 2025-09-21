Kasımpaşa-Fenerbahçe ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler oynayacak?
Kasımpaşa-Fenerbahçe ilk 11 merakla bekleniyor! Maçta kimler eksik, kimler oynayacak netlik kazandı. Trendyol Süper Lig’de 6. hafta heyecanı Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam edecek. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk deplasman mücadelesine çıkarken, Kasımpaşa ise zorlu rakibi karşısında sürpriz peşinde.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede düdüğü hakem Oğuzhan Çakır çalacak.
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE İLK 11
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel 11’leri belli oldu.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Gueye
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE KİMLER EKSİK, KİMLER OYNAYACAK?
Kasımpaşa’da sakatlığı bulunan Yusuf Barası kadroda yer alamayacak. Fenerbahçe’de ise üç önemli eksik var.
Sakatlığı süren Jhon Duran’ın yanı sıra Meksika Milli Takımı dönüşünde sakatlanan Edson Alvarez ve orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbul’da oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşması 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemliğini Oğuzhan Çakır üstlenecek.